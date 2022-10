Pierwsza dama odwiedziła szkołę integracyjno–adaptacyjną prowadzoną przez Fundację Zachód Wschód

Szkołę w Warszawie, prowadzoną przez Fundację Zachód Wschód, odwiedziła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Prowadzone są w niej zajęcia wspomagające adaptację dzieci z Ukrainy i Białorusi w ramach projektu „Akademia Wsparcia”.

W środę na prezydenckiej stronie internetowej podano, że pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z kadrą i uczniami integracyjno-adaptacyjnej szkoły prowadzonej w Warszawie przez Fundację Zachód Wschód.

Realizowany jest tam projekt "Akademia Wsparcia", na który składają się zajęcia wspomagające adaptację dzieci z Ukrainy i Białorusi w polskich szkołach podstawowych i liceach.

Jak wyjaśniono w komunikacie, fundacja od lat buduje w Polsce pomoc systemową dla uchodźców ze Wschodu, pomaga zaaklimatyzować się̨ rodzinom migrantów w Polsce, znaleźć́ pracę, zintegrować́ się z polskim społeczeństwem i rozpocząć́ normalne życie. Natomiast najnowszy projekt, uruchomiony w kwietnia br., to wsparcie uczniów z Ukrainy, którzy zmuszeni byli przyjechać́ do Polski ze względu na trwającą w ich kraju wojnę.

Jak podano na stronie prezydenta, pierwsza dama zapoznała się z działalnością warszawskiej szkoły oraz poznała uczniów. Obecnie pod opieką fundacji jest ponad 35 osób korzystających z zajęć. Sprecyzowano, że są to dzieci, które do polskich szkół trafiły ze słabą znajomością języka polskiego, co potęguje ich stres związany z nauką i wiąże się z trudnościami ze zrozumieniem przedmiotów.

W Akademii prowadzone są nie tylko zajęcia z języka polskiego, ale też lekcje matematyki, na których nauczyciel wyjaśnia uczniom terminy w języku polskim i pomaga nadążyć́ z programem szkolnym, lekcje z historii i literatury polskiej, języka angielskiego, informatyki oraz wyrównawcze zajęcia z innych przedmiotów szkolnych. Prowadzone są także lekcje z rysunku, a niektóre dzieci korzystają z pomocy profesjonalnego psychologa dziecięcego.

Dzieci i młodzież opowiedziały pierwszej damie o miejscach pochodzenia, nauce i zajęciach w akademii. Podzieliły się spostrzeżeniami o systemie edukacji w Polsce w zestawieniu z edukacją prowadzoną w ich krajach ojczystych.

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że bardzo jej zależy na tym, by młodzi ludzie odnaleźli w Polsce namiastkę domu - podano w komunikacie.