Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nagrodziła Instytut Książki na Targach Książki we Frankfurcie

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nagrodziła dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego oraz cały Instytut za pomoc, którą od początku wojny IK stara się nieść Ukraińcom i ukraińskiej literaturze. Nagrodę na Targach Książki we Frankfurcie odebrała w imieniu Instytutu Łucja Gawkowska.

Na stronie Instytutu Książki (IK) przekazano, że "w piątek, 21 października, na ukraińskim stoisku na Targach Książki we Frankfurcie gościła pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, która wspólnie z przedstawicielami ukraińskiego ministerstwa kultury, ministerstwa spraw zagranicznych, Ukraińskiego Instytutu Książki oraz Europejskiej Federacji Wydawców prezentowała projekty mające na celu wsparcie ukraińskiej książki w trudnym dla kraju czasie: Ukraińską Półkę oraz Books Without Borders.

"Instytut Książki znalazł się w gronie wyróżnionych za specjalny wkład w pomoc naszym sąsiadom" - poinformowano.

Instytut Książki otrzymał nagrodę z rąk Zełenskiej za cały szereg działań na rzecz Ukrainy, w tym m.in. przekazanie bibliotekom książek przetłumaczonych w ramach Programu Translatorskiego ©Poland, zakup książek dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Podaruj książkę ukraińskim dzieciom", bezpośrednią pomoc ukraińskim twórcom i wydawnictwom, wsparcie wydarzeń festiwalowych związanych z tematem Ukrainy oraz druk książek w języku ukraińskim.

W swoim przemówieniu ukraińska pierwsza dama mówiła, że to właśnie książka może być rzeczą, która jak żadna inna skraca dystans pomiędzy uchodźcami a krajem, który musieli opuścić. Według niej to właśnie literatura i kultura ogólnie stanowi duszę narodu. Pierwsza dama Ukrainy wyraziła też dumę, że na Targi Książki we Frankfurcie udało się przybyć wydawcom z bombardowanego Charkowa i przekonywała, że Ukraińcy doskonale rozumieją potrzebę promowania swojej kultury na arenie międzynarodowej, również w tym najtrudniejszym czasie.

"Dziecko, które musi uciekać z kraju, często nie może wziąć nic ze sobą, odebrano mu dzieciństwo. Stąd szczególna waga obecności książek po ukraińsku w krajach schronienia" - podkreśliła Zełenska.

Razem z Instytutem Książki nagrodzone zostały także inne europejskie instytucje: Federation of European Publishers, Kibadu - Kinderbücher aus der Ukraine, Leidykla Flintas, Goethe-Institut oraz Börsenverein des Deutschen Buchhandels.