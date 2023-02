Pierwsza Dama Ukrainy: to był niezwykle trudny rok, najstraszniejszy w moim życiu

To był niezwykle trudny rok. Trudno nawet wspominać tamten straszny dzień 24 lutego. Ale jestem dumna, że okazaliśmy się tak bardzo odporni – powiedziała w piątkowej rozmowie z TVP Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy.

Zdaniem Zełenskiej znakiem siły Ukrainy i jej narodu jest fakt, że po roku od rosyjskiej inwazji w Kijowie i wielu innych miastach życie toczy się w dużym stopniu normalnie. "Jest to wytrwałość, która daje nam nadzieję na przyszłość" - podkreśliła. Dodała, że ma nadzieję na moment przełomu, który będzie zapowiedzią pokoju.

Pytana o swoją rolę w dyplomacji światowej powiedziała, że traktuje reprezentowanie swojego kraju jako swój obowiązek, ale nie postrzega siebie jako dyplomaty. "Przekonamy się jakie będą wyniki mojej pracy, ale zawsze zależy mi, aby nie tylko mnie słyszeli, ale również usłyszeli" - mówiła Pierwsza Dama. Podkreśliła, że szczególnym wyzwaniem było dla niej wystąpienie przed Kongresem USA, ponieważ był to jej pierwszy wyjazd poza granice walczącego kraju, w którym zostały jej dzieci. "Był to również precedens, bo byłam pierwszą żoną prezydenta występującą przed oboma izbami Kongresu. Miałam też niezwykłe trudne zadanie: musiałam przekazać naszym amerykańskim partnerom, jak ważna jest ta pomoc. Mówiłam z perspektywy matki, żony i córki. Dla mnie był to najbardziej emocjonalny moment" - wspominała.

Pierwsza Dama Ukrainy podziękowała Polakom za wsparcie dla Ukraińców, którzy od lutego 2022 r. przebywają w Polsce. "Pragnę podziękować za przyjęcie Polsce tak wielkiej liczby uchodźców. Ilekroć żałowaliśmy, że mamy tak agresywnego sąsiada, tyle samo razy cieszyliśmy się, że mamy tak życzliwego i wiernego sąsiada, czyli Polskę" - mówiła Ołena Zełenska. Dodała, że Polska to miejsce, które zapewniło ukraińskim dzieciom naukę w swoich szkołach, a ich matkom możliwość podjęcia pracy. Podkreśliła także znaczenie współpracy z małżonką prezydenta RP Agatą Dudą. "Od pierwszych dni wojny wspólnie realizowaliśmy ewakuację chorych onkologicznie dzieci" - mówiła.

Zwracając się do Ukraińców w Polsce powiedziała, że "wierzy, ze wrócą do nas, do pokojowej niepodległej Ukrainy, czekamy na wasz powrót".