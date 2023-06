Pierwsza dama: wiedza o rodzimych osiągnięciach powinna budować renomę naszego państwa

Wiedza o rodzimych osiągnięciach powinna budować renomę naszego państwa i jego pozycję na arenie międzynarodowej; stąd idea Konkursu „Młody Promotor Polski” - podkreśliła w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas uroczystej gali konkursu.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej, w poniedziałek odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Młody Promotor Polski" pod auspicjami Agaty Kornhauser-Dudy. Ideą inicjatywy - przekazała KPRP - jest uhonorowanie i wyróżnienie młodych Polaków, którzy swoją postawą, działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym i sportowym przyczyniają się do budowania silnej marki "Polska" oraz promowania naszego kraju za granicą.

"Wiedza o rodzimych osiągnięciach powinna budować renomę naszego państwa i jego pozycję na arenie międzynarodowej. (...) Stąd idea konkursu +Młody Promotor Polski+" - powiedziała podczas gali pierwsza dama, cytowana w komunikacie Kancelarii. Jak wskazywała, "trudno o lepszych ambasadorów naszego kraju niż ci młodzi, utalentowani, zdolni, ambitni, pełni zapału, determinacji, ale też twórczej inwencji ludzie z odwagą i bez kompleksów patrzący w przyszłość".

Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że obecni w Pałacu Prezydenckim nominowani i laureaci już rozsławiają Polskę lub są na najlepszej drodze do sukcesów na międzynarodową skalę. "Bycie światowej klasy sportowcem, artystą, naukowcem czy wynalazcą jest marzeniem wielu doskonalących się w swojej dziedzinie osób. Zrealizowanie tego marzenia to oczywiście osobista satysfakcja, ale i ogromny powód do dumy dla wszystkich osób, które w tej drodze do spełnienia marzeń towarzyszą, a także dla nas Polaków" - powiedziała pierwsza dama.

"Chcę bardzo mocno podkreślić, że jesteśmy ogromnie dumni z tego, że pozytywny wizerunek naszego państwa współtworzą osoby, które - mimo młodego wieku - mają na swoim koncie już tak spektakularne sukcesy, że dokonują rzeczy wspaniałych, rzeczy niezwykłych i rzeczy pięknych" - podkreśliła pierwsza dama.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała młodym ludziom za ich ciężką pracę, dokonania i chęć dzielenia się osiągnięciami z innymi. "Przypominają mi się słowa Andrei Bocellego, który powiedział, że karierę robi się z dwóch powodów: dla siebie i dla innych, gdyż - nawet jeśli chce się śpiewać, bo się to kocha - to musi być jeszcze osoba, która będzie chciała nas słuchać. Mam szczerą nadzieję, że poprzez ten konkurs staną się państwo jeszcze szerzej znani nie tylko w swoich środowiskach naukowych, sportowych czy artystycznych, ale i poza nimi" - powiedziała.

"Życzę Państwu, aby dokonania i osiągnięcia były zawsze powodem osobistej satysfakcji i dumy, inspiracją dla Państwa rówieśników, a dla świata powodem szacunku i podziwu dla Polski i Polaków" - powiedziała również pierwsza dama.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła w komunikacie, że "po raz pierwszy wyróżnienia wybitnych młodych Polaków, które wcześniej wręczane były podczas uroczystej Gali Konkursu +Teraz Polska+, przyznano w ramach odrębnej inicjatywy". Jak przekazała, partnerem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

KPRP podkreśliła ponadto, że kilkadziesiąt instytucji skierowało do Kancelarii łącznie 65 zgłoszeń kandydatów, których sukcesy i zaangażowana postawa społeczna budują wizerunek naszej marki narodowej. "Przewodniczący Kapituły Konkursowej, pan minister Piotr Ćwik oraz prezes +Teraz Polska+ Krzysztof Przybył wręczyli nominacje w każdej z kategorii, a zwycięzcy odebrali statuetki z rąk Małżonki Prezydenta" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazała prezydencka kancelaria, pierwsza dama pogratulowała nominowanym i laureatom zdobytych w konkursie laurów oraz życzyła im "spełnienia wszystkich dalszych planów i marzeń". "Nie mam wątpliwości, że będą Państwo wspaniałymi ambasadorami naszego kraju w świecie - zapewniła Agata Kornhauser-Duda, cytowana w komunikacie.

Na stronie prezydenckiej kancelarii poinformowano, że - w kategorii "Działalność naukowa" Konkursu "Młody Promotor Polski" nominowani zostali: Jakub Batko, Piotr Kuwałek i Aleksander Zarębiński.

"Dziękuję za wyróżnienie, a moim bliskim, dzięki którym wszystkie puzzle poskładały się na obraz sukcesu, który mam dziś zaszczyt celebrować, za wsparcie" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Kuwałek, któremu zwycięską statuetkę zapewniła - jak czytamy - praca w dziedzinie przetwarzania sygnałów biologicznych, akustycznych i elektrycznych, a także w zakresie lokalizacji źródeł wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych.

Nominacje za działalność kulturalną przyjęli z kolei: Andrzej Filończyk Kamil Pacholec oraz Zuzanna Budzyńska.

KPRP podkreśliła, że Budzyńska, przyjmując pierwsze miejsce w kategorii, podkreśliła, że "promocja muzyki niedocenianych polskich kompozytorów na arenie międzynarodowej" jest jej najważniejszym celem artystycznym od wielu lat.

"Dwudziestosześcioletnia skrzypaczka ma na swoim koncie liczne sukcesy na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i kameralnych, występowała w wielu krajach jako solistka i kameralistka, a wraz z Szymonem Ogryzkiem nagrała płytę +Polonaises+ w ramach programu +Muzyczny ślad+, prezentującą 7 najpiękniejszych polskich polonezów na skrzypce i fortepian" - czytamy w komunikacie KPRP.

Jak przekazano, w kategorii "Działalność sportowa" nominacje przyznano: Dominikowi Grzędzie, Adriannie Sułek i Katarzynie Zdziebło. "Podwójna wicemistrzyni świata na 20 i 35 km oraz wicemistrzyni Europy na 20 km, Katarzyna Zdziebło, zapewniła, że otrzymana dziś główna nagroda będzie ją motywować do dalszej pracy" - podała KPRP.

Poinformowała ponadto, że decyzją pierwszej damy Nagrodę Specjalną otrzymał osiemnastoletni Aleksander Zarębiński - uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie neurobiologii, neuroanatomii, neurochirurgii, kognitywistyki, behawioryzmu, sztucznej inteligencji i neuronauki obliczeniowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/mlody-promotor-polski,69496