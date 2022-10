Pierwsza dama wręczyła nagrody w konkursie "Razem dla Seniorów"

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wręczyła we wtorek nagrody w konkursie "Razem dla Seniorów", który ma promować najcenniejsze przedsięwzięcia na rzecz osób starszych. "To naprawdę wielka sprawa, żeby dawać innym nadzieję, otuchę i siłę" – podkreśliła małżonka prezydenta.

Konkurs "Razem dla Seniorów" został zainicjowany przez Agatę Kornhauser-Dudę z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r. Nagroda ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, kształtować odpowiednie postawy i zachęcać do podejmowania aktywności na rzecz seniorów.

Jak poinformowano na stronie internetowej prezydenta, we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród w I edycji wydarzenia.

Pierwsza dama, cytowana w komunikacie, zwróciła uwagę, że nieprzypadkowo idea konkursu narodziła się po wybuchu pandemii COVID-19.

"Pandemia stanowiła dla osób starszych ogromne zagrożenie zdrowotne, ale to właśnie środowisko seniorów doświadczyło w sposób szczególny trudów związanych z funkcjonowaniem w izolacji, w nieznanej i niepewnej sytuacji" - wskazywała Agata Kornhauser-Duda.

Jednocześnie - dodała - ten trudny czas wyzwolił w społeczeństwie ludzką solidarność, empatię i zaangażowanie. "Bardzo wiele organizacji, instytucji, ruchów społecznych, stowarzyszeń, firm i osób prywatnych ruszyło z pomocą seniorom, oferując im wszechstronne wsparcie" - wskazywała małżonka prezydenta.

Pierwsza dama postanowiła nagrodzić najbardziej wartościowe i najciekawsze przedsięwzięcia. Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach: Młodzi Seniorom, Seniorzy Seniorom oraz Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy - Biznes dla Seniorów.

We wtorek laureaci otrzymali z rąk Agaty Kornhauser-Dudy statuetki i dyplomy. "Wszystkie działania, które Państwo podejmują świadczą o tym, że są Państwo niezwykle cennym społecznym kapitałem, inspirującym i dającym przykład innym do podejmowania podobnych działań" - zaznaczyła pierwsza dama, zwracając się do seniorów.

Wyraziła radość, że tak wiele osób w każdym wieku przyczynia się do budowania wsparcia dla starszych pokoleń, że "na przestrzeni ostatnich lat powstało i nadal powstaje bardzo wiele miejsc, gdzie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas".

"Chciałabym bardzo serdecznie podziękować też za to, że dzielą się Państwo swoim doświadczeniem swoją pasją i swoją energią zarówno z osobami starszymi, jak i młodymi ludźmi, których włączają Państwo w swoje przedsięwzięcia, działając w duchu międzynarodowego dialogu" - podkreśliła Kornhauser-Duda.

Dodała, że "zawiązane więzi, wszystkie spotkania, rozmowy, organizowane warsztaty, wspólna rekreacja, wyjścia, wycieczki" stanowią nie tylko rodzaj aktywizacji seniorów, ale także świetną formę terapii, która leczy problemy często dotykające osoby starsze, jak samotność, depresja czy poczucie wykluczenia.

"Uważam, że to naprawdę wielka sprawa, żeby dawać innym nadzieję, otuchę, siłę, poczucie własnej wartości, a w końcu świadomość, że w pobliżu jest ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń i na kogo zawsze można liczyć" - oświadczyła pierwsza dama.

Wyraziła przekonanie, że "seniorzy to nie tylko specyficzne potrzeby, ale również ogromny kapitał, który powinniśmy jako społeczeństwo wykorzystywać, czerpiąc z doświadczenia, wiedzy i mądrości seniorów".

Pierwsza dama zwróciła uwagę, że już co piąty mieszkaniec naszego kraju ma ponad 65 lat. "To są oczywiście wyzwania, ale pojawiają się także szanse i możliwości. Cieszę się, ze coraz częściej uwagę zyskuje pojęcie srebrnej gospodarki czyli rośnie świadomość, że osoby starsze, które oczywiście mają ku temu siły i chęci, dopisuje im zdrowie, mogą wiele cennego jeszcze stworzyć" - akcentowała.

Dodała, że seniorzy są coraz liczniejszą grupą konsumentów wpływającą także na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Przypomniała, że "to jakie warunki dla komfortu życia seniorów teraz stworzymy będzie kształtowało również naszą własną przyszłość".