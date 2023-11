Pierwsza dama wręczyła nagrody w konkursie "Razem dla Seniorów"

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wręczyła we wtorek nagrody w II edycji konkursu "Razem dla Seniorów", który ma promować najcenniejsze przedsięwzięcia na rzecz osób starszych. "Jesień życia, podobnie jak jesień w przyrodzie, może i powinna być piękna" – podkreślała małżonka prezydenta.

Konkurs "Razem dla Seniorów" został zainicjowany przez Agatę Kornhauser-Dudę z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r.

Inicjatywa ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności.

Jak poinformowano na stronie internetowej prezydenta, we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród w II edycji wydarzenia. Nagrody laureatom wręczyli Małżonka Prezydenta RP oraz zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik.

"Musimy mieć świadomość, że to jakie stworzymy warunki dla komfortu życia seniorów, będzie kształtowało naszą przyszłość" - podkreślała, cytowana w komunikacie, pierwsza dama. "Państwa działalność to realizacja tej prawdy w praktyce" - dodała Kornhauser-Duda, zwracając się do uczestników wydarzenia.

Przypomniała, że gala konkursu odbywa się tuż przed Ogólnopolskim Dniem Seniora, przypadającym 14 listopada, ponieważ jest to bardzo dobra okazja, aby podkreślić, jakim kapitałem społecznym są seniorzy, a także pokazać coraz większą liczbę inicjatyw, podejmowanych na rzecz starszego pokolenia.

Małżonka prezydenta wspomniała również, że z doświadczenia, popartego licznymi spotkaniami i rozmowami, wie, jak licznie seniorzy uczestniczą w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych, artystycznych czy kulturalnych.

"Wszystkie te działania przede wszystkim integrują środowisko seniorów, ale spajają także społeczność lokalną. Dają seniorom poczucie, że są ważni i potrzebni" - podkreśliła.

Agata Kornhauser-Duda wskazywała na nauczanie św. Jana Pawła II, który podkreślał, że osoby starsze ofiarowują innym swoją mądrość, doświadczenie, niosą lekcję miłości, życiowego sensu, spełnienia i w związku z tym, zasługują na ogromną wdzięczność, a także wymagają docenienia, troski i uwagi.

"Naturalną postawą w społeczeństwie powinna być solidarność pokoleń. Starość nie może oznaczać samotności czy pozostawania na marginesie ze swoimi problemami" - dodała małżonka prezydenta.

Poinformowała uczestników spotkania, że do II edycji konkursu wpłynęło bardzo wiele zgłoszeń, prezentujących różnorodną gamę działań aktywizujących seniorów: zarówno o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, jak również prozdrowotnym, promujące badania i dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.

"Jesień życia, podobnie jak jesień w przyrodzie, może i powinna być piękna. Mimo obiektywnych trudności i uciążliwości może być czasem aktywnym, twórczym i radosnym. To może być kolejny etap życiowej samorealizacji" - mówiła Kornhauser-Duda, przywołując piosenkę do słów Andrzeja Waligórskiego "Jesień idzie".

W czasie uroczystości wystąpił chór pod kierownictwem Roberta Lipki oraz Zespoły Śpiewacze Seniorów "Śpiewam, bo lubię" z Raszyna.

Ponadto w ramach kampanii Głosu Seniora - "Bezpieczny Senior - Noś odblaski i żyj" zaprezentowano specjalne stroje odblaskowe, zapewniające dobrą widoczność na drodze, a tym samym większe bezpieczeństwo.