Pierwsza prezes SN: zwlekanie przewodniczącej KRS z konkursami do Izby Cywilnej - niewytłumaczalne

Zwlekanie przewodniczącej KRS z konkursami do Izby Cywilnej to dla mnie sytuacja niewytłumaczalna w racjonalny sposób - stwierdziła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Pierwsza prezes SN w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" została m.in. zapytana o Izbę Cywilną SN oraz o swoją decyzję dot. przejęcia części spraw przez sędziów z innych izb. "Ustawa o SN pozwala mi wyznaczać sędziego do orzekania albo w konkretnych sprawach, albo na określony czas w innej izbie, przy czym bez jego zgody najwyżej na sześć miesięcy w danym roku. Pierwszy prezes jest obowiązany dbać o równomierne obciążenie sędziów nie tylko w izbie, ale w całym SN. To była trudna decyzja i spodziewałam się, że wywoła duże poruszenie w środowisku sędziów SN, jednak nie miałam innego wyjścia" - wyjaśniła Małgorzata Manowska.

"Krajowa Rada Sądownictwa do tej pory nie rozstrzygnęła konkursów na 15 stanowisk sędziowskich do Izby Cywilnej, które zostały ogłoszone w marcu i lipcu zeszłego roku. Nic się w tej sprawie nie dzieje, a do obsadzenia jest 18 wakatów. Jednocześnie bardzo wzrósł wpływ spraw do tej izby w ostatnich latach. Nie jest to zatem kwestia organizacyjna. Wpłynęło sporo spraw frankowych, a także sprawy wstrzymywane ze względu na pandemię COVID-19" - podkreśliła.

Przekazała przy tym, że na wniosek prezesa Izby Cywilnej wystąpiła do ministra sprawiedliwości o delegowanie do SN sędziów sądów powszechnych. "Czasowe wyznaczenie sędziów IKN i Izby Pracy celem rozstrzygnięcia w IC spraw najstarszych, a więc tych, które mogą generować skargi na przewlekłość postępowania, było jedynym rozwiązaniem" - zaznaczyła.

W rozmowie z "Rz" pierwsza prezes SN została również zapytana o to, jak w ogóle doszło do sytuacji, że brakuje tylu sędziów. Według Manowskiej na taki stan złożyły się różne przyczyny. "W tym momencie zdecydowanie słabym ogniwem jest KRS" - oceniła pierwsza prezes SN.

"Był wywiad z panią sędzią Dagmarą Pawełczyk-Woicką, przewodniczącą KRS, która stwierdziła, że dla rozstrzygnięcia konkursów do SN należało zmienić regulamin KRS i wprowadzić przesłuchania kandydatów. Wskazała również, jakoby w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej nie zostały rozpoznane odwołania od uchwał KRS" - przekazała Małgorzata Manowska.

"Wybrzmiało to nieco dziecinnie, w stylu: my się opóźniamy, ale wy też. Nie wiem, czy taka była intencja, ale wygląda to tak, jakby pani przewodnicząca chciała powiedzieć: rozstrzygniemy konkursy, jeśli SN rozpozna odwołania. Tymczasem obecnie w SN są tylko dwa świeże odwołania od uchwały przedstawiającej kandydatów do Izby Karnej" - podała.

"Z całą stanowczością muszę stwierdzić, że żadne nierozpoznane odwołanie od uchwały KRS nie blokuje i nie może blokować nominacji do SN. Odwołania od uchwał KRS to jedne z najszybciej rozpoznawanych spraw w SN. Nie uważam też, że zmiana regulaminu KRS była warunkiem sine qua non rozstrzygnięcia konkursu do IC SN. KRS zawsze mógł zapraszać kandydatów na posiedzenia KRS" - dodała pierwsza prezes SN.