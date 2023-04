Pierwsza szczepionka przeciwko malarii dopuszczona do użycia w Ghanie

Ghana jest pierwszym na świecie krajem, w którym zatwierdzono do użycia nową szczepionkę przeciwko malarii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma wkrótce zaaprobować ten preparat.

Nowa szczepionka przeciwko malarii, znana na razie jako R21, jest określana przez specjalistów jako bezpieczna i wysoce efektywna, czym różni się od innych tego rodzaju preparatów, które opracowano wcześniej - informuje BBC News. Z wstępnych danych wynika, że może ona chronić przed zakażeniem nawet w 80 proc., jeśli zostanie podana w trzech dawkach, a po roku zostanie zastosowany tzw. booster (dawka przypominająca).

Ghana uznała, że nie będzie czekać na ostateczne wyniki badań klinicznych, którymi objęto prawie 5 tys. dzieci. Malaria nadal zabija co roku 620 tys. osób na całym świecie, w tym głównie dzieci. Końcowe wyniki obserwacji mają być oficjalnie opublikowane pod koniec 2023 r. Ich rezultaty są jednak podobne do tych ogłoszonych we wstępnych badaniach - zapewniają eksperci.

"Oczekujemy, że szczepionka R21 odegra ważną rolę w zmniejszeniu liczby zgonów z powodu malarii w najbliższych latach" - powiedział dyrektor Jenner Institute w Oxford University prof. Adrian Hill, w którym opracowano ten preparat. Wyraził też nadzieję, że w znacznym stopniu przyczyni się on do wyeliminowania malarii.

W Ghanie przeciwko malarii będą szczepione dzieci w wieku od trzeciego miesiąca do trzeciego roku życia. Do wprowadzenia nowej szczepionki przygotowują się także inne kraje afrykańskie. Indie zamierzają produkować 100-200 mln dawek tego preparatu rocznie w ramach współpracy z budowaną w Ghanie fabryką szczepionek. Jedna dawka preparatu R21 ma kosztować kilka dolarów.

Dyrektor Serum Institute w Indiach Adar Poonawalla powiedział, że decyzja o zatwierdzeniu użycia nowej szczepionki w Ghanie przez Agencję Żywności i Leków to "kamień milowy w walce z malarią na całym świecie". Dodał, że opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko malarii było wyjątkowo trudne.