Pierwsze konkrety i pierwszy duży zgrzyt. Eksperci oceniają umowę koalicyjną

To już pewne – dotychczasowa opozycja staje się koalicją - z Donaldem Tuskiem jako kandydatem na premiera. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica zdecydowały o programie i wspólnej polityce oraz kandydaturach do sejmowego prezydium. Jest też pierwszy zgrzyt.

Donald Tusk kandydatem nowej koalicji na premiera i dwóch koalicyjnych wicemarszałków oraz rotacyjni marszałkowie Sejmu i Senatu - to zapisy zawartej 10 listopada pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicą umowy.

Koalicjanci wskazują kierunki swojej politycznej działalności na najbliższe cztery lata.

Jeden z kluczowych punktów umowy dotyczy rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Zawarto w niej także sporo propozycji ważnych dla biznesu i umieszczono też kwestie związane z ochroną środowiska.

W rozmowie z WNP.PL eksperci oceniają, że w umowie brakuje jednak konkretów, które poznawać będziemy zapewne wraz z formowaniem nowego rządu.

„Wspólnie deklarujemy utworzenie koalicji na rzecz zbudowania trwałej większości parlamentarnej, wspólnego rządu i naprawy Rzeczpospolitej (…). Zobowiązujemy się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego kraju” – w ten sposób rozpoczyna się nowa era w polskiej polityce.

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (czyli PSL i Polska 2050) i Nowa Lewica zawiązują sojusz z Donaldem Tuskiem na czele. Kandydatami na wicepremierów rządu są Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Krzysztof Gawkowski.

- Nigdy nie doświadczyłem takich negocjacji, bo przecież to były negocjacje, które byłyby prowadzone z takim wzajemnym zaufaniem i pozytywnym podejściem. To jest bardzo dobrą wróżbą dla nas, ale przede wszystkim dla Polski – mówił tuż przed podpisaniem umowy Donald Tusk, lider KO.

Lider Platformy Obywatelskiej kandydatem na koalicyjnego premiera

Koalicjanci zdecydowali 10 listopada m.in. o podziale stanowisk w parlamencie. Zgodnie z ustaleniami, stanowiska marszałków Sejmu i Senatu będą rotacyjne, zmieniane co dwa lata. W Sejmie kandydatami są Szymon Hołownia do listopada 2025 r. i Włodzimierz Czarzasty od listopada 2025 r. do końca kadencji. Z kolei kandydatką koalicji na Marszałka Senatu do listopada 2025 r. jest Małgorzata Kidawa-Błońska, a kolejną osobę wskaże KO.

- W samej kadencyjności nie widzę niczego złego, to jest kolektywna praca. Natomiast panu Hołowni doradzałbym, żeby odwrócić kolejność, bo to nie jest prosta funkcja. Włodzimierz Czarzasty ma wieloletnie doświadczenie pracy w parlamencie i bycia wicemarszałkiem, a więc czasami musiał także pełnić rolę marszałka i może podjąć się tej funkcji z marszu bez żadnych problemów. Szymon Hołownia miałby więc dwa lata na to, żeby z tym wszystkim się oswoić – komentuje prof. Radosław Markowski, politolog i socjolog, kierownik Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

- Umowa koalicyjna – choć dość długa – nie jest zbyt szczegółowa. Prezentuje zarys działań, a nie konkretne rozwiązania. - Z perspektywy związkowej umowa koalicyjna zawiera tak mało konkretów, że trudno o jej całościową ocenę. Niecierpliwie czekamy na konkrety, a przynajmniej na określenie priorytetów przez nową większość parlamentarną – ocenił Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Koalicja wskazała najważniejsze kierunki, a właściwie - wiele kierunków

Jednym z kluczowych zapisów jest kwestia bezpieczeństwa. Koalicja deklaruje: „W obliczu bezprecedensowego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę, będziemy umacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Będziemy konsekwentnie stać na straży polskich interesów, prowadząc jasną i obliczalną politykę zagraniczną, czytelną dla przyjaciół i odstraszającą dla wrogów naszego państwa. Polskie bezpieczeństwo oprzemy na trzech filarach: odbudowie wspólnoty narodowej, umocnieniu pozycji w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim oraz wzmocnionej armii - sprawnie dowodzonej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt”.

- Co do kwestii personalnych i samych szczegółów zapewne jeszcze więcej dowiemy się podczas wygłaszania expose przed Sejmem, natomiast z pewnością ten program, który został przedstawiony, jest programem przywrócenia demokracji w Polsce i przywrócenia pewnych zasad, które Polskę przybliżą z powrotem do Zachodu – uważa prof. Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Koalicyjnych deklaracji jest znacznie więcej: od przywrócenia służby cywilnej i porządku prawnego, przez rozdział Kościoła od państwa, naprawę i odpolitycznienie mediów publicznych oraz służb i policji, aż po poprawę jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia i podniesienie nakładów na ów system, zwiększenie wydatków budżetowych na edukację i podwyżki dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury, czy rozwój rolnictwa i sektora rolno-spożywczego.

Od klimatu, przez Kościół, po media publiczne i finanse - przed partiami wiele wyzwań

- Wszystkiego nie da się sprowadzić do jednego mianownika. Ale stworzyliśmy bardzo szeroki wspólny mianownik spraw, który chcemy załatwić i zrealizować. One dotyczą i przedsiębiorców, i pracowników. Dotyczą i edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi rolnictwa i wielkich metropolii – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców.

„Będziemy zgodnie współpracować na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym”, „doprowadzimy do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przeznaczymy całość wpływów z systemu handlu emisjami ETS na inwestycje w transformację energetyczną”, „zapewnimy niskie ceny energii gospodarstwom domowym i firmom w oparciu o mechanizmy zdrowej konkurencji oraz jasne zasady działania rynku, a jednym z fundamentów rynku będzie energetyka prosumencka” – w umowie padają takie właśnie deklaracje.

- Nikt z nas nie rezygnuje ze swojej własnej tożsamości. Ale razem tworzymy coś więcej niż zbiór partii, które stoją teraz obok siebie: tworzymy nadzieję, tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany – mówił Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Umowa koalicyjna zapowiada wiele zmian ważnych dla biznesu

Wiele zmian będzie ważnych dla biznesu. To m.in. przywrócenie korzystnych warunki do rozwoju działalności gospodarczej, czy powrót przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi. Ale też gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, w celu pobudzenia aktywności zawodowej i wsparcia rodzin, sprawiedliwa transformacja, uwzględniającą bezpieczeństwo pracowników sektora energetycznego. Wreszcie - odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa czy przywrócenie transparentności finansów publicznych.

W umowie znalazło się też miejsce dla ochrony środowiska, bo „strony Koalicji podejmą zdecydowane działania na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza”.

- Koalicja musi realnie przywrócić udział społeczeństwa w decydowaniu o sprawach przyrody i klimatu oraz wykonać wyroki sądów dotyczące ochrony środowiska. Oczekujemy od koalicji ciężkiej, drużynowej pracy dla naszego wspólnego dobra - dzikiej przyrody i bezpiecznego klimatu - mówi Marek Józefiak, rzecznik prasowy i ekspert ds. polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.

Przed finałem negocjacji zabrakło jednomyślności

Partie deklarują też potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. To m.in. kwestia zwiększenia dostępności mieszkań, ale też wzmocnienie praw kobiet, włącznie z unieważnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku.

- Nie rezygnujemy z żadnego ze swoich postulatów programowych. Będziemy dalej walczyli o te wszystkie sprawy, które są dla nas najważniejsze – podkreślał Włodzimierz Czarzasty, jeden z szefów Nowej Lewicy.

Ale to m.in. depenalizacja aborcji była jednym z tych tematów, który sprawił, że przedstawiciele Lewicy Razem, która jest częścią Nowej Lewicy zdecydowali, iż – choć będzie popierać koalicję – do rządu nie wejdą.

– Posunięcie Partii Razem nie jest zaskakujące. Już podczas dyskusji po wyborach w środowiskach lewicowych związanych z Razem takie stanowisko się zarysowało. To tradycyjne dla tej partii, przecież często ironizowano, że wbrew nazwie zawsze jest osobno, podkreśla bowiem swoją odrębność i czystość ideową. Będzie to formuła ogólnego poparcia, ale z zachowaniem komfortu tej małej, siedmioosobowej grupy posłów. Kłopot dla klubu lewicowego, bo Razem chce być sumieniem Nowej Lewicy, ale nie dla całej koalicji. Nieszczęścia nie ma, większość jest stabilna – podkreśla Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”.

Prof. Myśliwiec komentuje: - Przyglądając się tej umowie koalicyjnej, myślę, że jest nadzieja, że rzeczywiście powrócimy do pewnego modelu odbudowywania - z jednej strony siły państwa, a z drugiej strony - zaufania obywateli do jego organów.