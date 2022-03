Pierwsze podsumowania pomocy uchodźcom w Katowicach

Blisko1300 osób zostało dotąd obsłużonych w uruchomionym w środę punkcie powitalnym w budynku Międzynarodowego Dworca Autobusowego w Katowicach. W mieście zebrano 150 ton darów, a 250 dzieci wzięło udział w zajęciach zorganizowanych w szkołach.

Urząd Miasta Katowice przedstawił we wtorek pierwsze statystyki dotyczące skali pomocy, jaką objęto uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

"Zdecydowaliśmy się na uruchomienie kilku punktów na terenie Katowic, by udzielać niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjeżdżają do miasta. Dziś widzimy, że te punkty świetnie się sprawdzają i odpowiadają na zapotrzebowanie" - ocenił prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Pamiętajmy, że nie wiadomo, jak długo wojna na Ukrainie będzie trwała. Nasza pomoc jest potrzebna nieustannie - i to w różnym zakresie. Dlatego bardzo proszę o dalsze wspieranie, oczywiście w miarę własnych możliwości, wszelkich zbiórek" - dodał.

Blisko 1300 osób z Ukrainy obsłużył od początku swojej działalności punkt powitalny, zlokalizowany na terenie Międzynarodowego Dworca Autobusowego przy ul. Sądowej. Można tam otrzymać ciepły napój i posiłek. Rozdawane są także kosmetyki i jedzenie dla zwierząt. Udostępniony został węzeł sanitarny, jest też kącik dla dzieci.

W punkcie dziennej pomocy doraźnej, przy ul. Wita Stwosza 7, codziennie przygotowywanych jest 200 śniadań, obiadów i kolacji. Liczba wydawanych posiłków w najbliższych dniach jeszcze wzrośnie. Punkt pomocy doraźnej, działający przy skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z Pocztową, niemal każdego dnia jest zapełniony. Nocujące tam osoby są na bieżąco kierowane do innych miejsc zakwaterowania.

Cały czas rozszerzana jest baza łóżkowa dla obywateli Ukrainy. Do akcji włączane są kolejne obiekty na terenie Katowic. W tej chwili miasto uruchomiło 300 miejsc noclegowych. Zdecydowana większość z nich jest zajęta.

137 palet z zebranymi darami zostało już przetransportowanych do potrzebujących. Ponad 100 palet zostało wysłanych bezpośrednio na Ukrainę - do Lwowa i Kijowa. Pozostałe trafiły do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tej chwili w magazynach znajduje się: 41 palet z środkami czystości i higieny, 8 palet z żywnością, 11 palet z wodą i 12 palet ze słodkimi napojami. W ciągu najbliższych dniach te produkty także zostaną dostarczone do potrzebujących.

Rośnie liczba dzieci z Ukrainy, które zgłaszają się do katowickich szkół i przedszkoli, by uczęszczać na organizowane przez nie zajęcia. W przypadku przedszkoli do 7 marca było to 74 dzieci. W szkołach podstawowych w ostatnich dniach pojawiło się blisko 158 dzieci pochodzenia ukraińskiego. Natomiast do szkół ponadpodstawowych zgłoszono 12 nastolatków, którzy już chodzą na zajęcia.

"Liczba dzieci, które chcą uczestniczyć w zajęciach szkolnych i integracyjnych, rośnie z dnia na dzień" - informuje zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Grażyna Burek.

"Zatrudnienie w katowickich placówkach oświaty znalazły już trzy osoby o pochodzeniu ukraińskim. Jedna z pań została zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela. Zatrudniliśmy także kucharkę i sprzątaczkę. To także forma pomocy" - podkreśla Grażyna Burek.

Od poniedziałku w ramach zbiórki przyjmowane są także artykuły szkolne, takie jak: piórniki, plecaki, zeszyty, kredki, farby, bloki rysunkowe, itp. Można je przynosić do Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, które od poniedziałku do soboty czynne jest w godzinach 9.00-17.00, natomiast w niedzielę w godzinach 9.00-13.00.

Około 150 ton darów udało się już zebrać w ramach zbiórek organizowanych w mieście. Duża część to ubrania. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach trwa sortowanie odzieży, która nie zostanie przetransportowana na Ukrainę. Ubrania są segregowane pod kątem ogólnego stanu (czystość, kompletność, minimalny poziom zużycia) i układane wg typów (kobiety, dzieci wg wieku, mężczyźni) i rodzajów (swetry, spodnie, kurtki, buty itd.). Zgłaszać mogą się po nie potrzebujący obywatele Ukrainy. Odzież wydawana jest codziennie w godzinach 9.00-18.00 przy ul. Szopienickiej 70.

Od wtorku do potrzebujących rodzin z Ukrainy trafią przygotowane pakiety żywnościowe. Wydawane są one w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej MOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00. Nadal zbierane są produkty suche, które nie wymagają przechowywania w lodówkach, takie jak makaron, gotowe dania w słoikach, konserwy, olej, mleko, pomidory w puszce, dżemy, kawa czy herbata. Produkty spożywcze można przynosić do katowickich szkół w godzinach 8.00-19.00.

Około 100 uchodźców, czyli ponad 40 rodzin, ma pod swoją opieką po tygodniu działalności Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, które od 1 marca działa w Katowicach. W projekt zaangażowało się ponad 700 wolontariuszy i kilkanaście organizacji pozarządowych działających w Katowicach. Koordynatorem inicjatywy jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza" prowadzone przez Fundację Index do Przyszłości przy wsparciu Centrum Organizacji Pozarządowych, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz przy wsparciu Urzędu Miasta w Katowicach.

"Mamy na ten moment pod opieką ponad 40 rodzin, czyli około 100 osób. Zgłosiło się do pomocy ponad 700 wolontariuszy. Jest także kilkunastu koordynatorów działających w obszarze szukania noclegów, organizowania tłumaczy, dzisiaj przydzieliłam też koordynatorkę ds. wsparcia medycznego dla opiekunów rodzin, która będzie miała na bieżąco kontakt z nimi i zadba o ich zdrowie, samopoczucie, zorganizuje leki, ale też rozwiąże większe problemy, jak zorganizowanie pompy insulinowej" - poinformowała Natalia Grabka z zarządu Fundacji Index do Przyszłości.

Na portalu społecznościowym założonej dobę po wybuchu wojny w Ukrainie grupie "Katowice dla Ukrainy" jest już 3,5 tys. osób, które nawzajem się wspierają i pomagają. To swoista tablica ogłoszeń, która pozwala wymieniać się tematami dotyczącymi przyjmowania uchodźców.

Dzięki współpracy wielu podmiotów skoordynowano działania wolontariuszy i uruchomiono 3 magazyny, w których są rzeczy dla uchodźców: w Szkole Podstawowej nr 64 w katowickiej dzielnicy Ligota, na Osiedlu Franciszkańskim i na ulicy Grabowej 1. Ten ostatni punkt to miejsce szczególne, ponieważ przypomina sklep, z tą różnicą, że uchodźcy nie płacą za rzeczy, które tam na nich czekają.

Pomysłodawczynią i koordynatorką tego miejsca jest Katarzyna Majchrzak ze stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic. "Tworzymy miejsce, w którym goście z Ukrainy mogą otrzymać bezpłatną pomoc, ale też poczuć trochę normalności, jak w prawdziwym sklepie. Mogą wybrać rozmiar ubrania, zdjąć bluzkę z wieszaka i ją przymierzyć, nie śpieszyć się. To nasza misja, by choć na chwilę zapomnieli, że to darmowa pomoc" - podkreśla Katarzyna Majchrzak.

Wciąż pojawiają się nowe potrzeby i zamówienia do magazynu, jak kosmetyki dla kobiet, czy buty w dużych rozmiarach zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, przejściowe i sportowe, nie zimowe.

Fundacja Index do Przyszłości założyła specjalne konto na zbiórki pieniężne niezbędnych rzeczy dla uchodźców, jak leki czy materiały trudno dostępne w magazynach. Nr konta, na które można wpłacać środki na konto Fundacji Index do Przyszłości:84109011860000000134358559, koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA - KATOWICE DLA UKRAINY.

Działają telefony dla osób potrzebujących i chcących udzielić pomocy: 604 099 095 - dla osób z Ukrainy oraz 796 258 987 - dla Polaków.