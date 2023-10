Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu w połowie listopada

Myślę, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji będzie w okolicach 13, 14 listopada - powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Dodał, że PiS podejmie próbę stworzenia koalicji, by móc kontynuować rządy.

Skurkiewicz pytany, kto będzie rządził po wyborach parlamentarnych, odparł, że "układanka polityczna jest bardzo mocno skomplikowana". Jak zauważył, PiS będzie miało w nowej kadencji Sejmu poniżej 200 posłów i teraz jest 30 dni na stworzenie potencjalnej koalicji.

"Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, ale jak to w polityce, nigdy nie mów nigdy. I taką próbę bez wątpienia podejmiemy, i kierownictwo PiS takie działania podejmuje" - zaznaczył Skurkiewicz.

Dopytywany z kim będą próby stworzenia tej koalicji, wskazał, że odpada Lewica i KO. "Więc tutaj do rozmów jest już jasno zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów, bez wskazywania być może formacji politycznej, która będzie chciała z PiS kierować rządem" - powiedział Skurkiewicz. Na pytanie, czy chodzi o Konfederację i Trzecią Drogę, powiedział, że "wydaje się, że to jest oczywiste".

Według wiceszefa MON, należy spodziewać się, że pierwsze posiedzenie Sejmu nastąpi tuż po Święcie Niepodległości obchodzonym 11 listopada. "Myślę, że to będzie w okolicach 13, 14 listopada" - dodał wiceminister.

Podkreślił, że wybory wygrało PiS, przed KO. "Jeżeli KO, Trzecia Droga jak również Lewica, chciałyby, aby przedstawiciel tej koalicji został desygnowany do tworzenia rządu, to powinni wystartować z jednej listy" - ocenił Skurkiewicz.

Jak dodał, liczy, iż "na +gwiazdkę+ (Święta Bożego Narodzenia) będzie rząd, który będzie odpowiadał za sprawy Polski i będzie to rząd odpowiedzialny". "I liczę, że będzie to kontynuacja tych działań, które były realizowane przez ostatnie osiem lat" - powiedział Skurkiewicz.

W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS będzie zdobyło w Sejmie 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc., zaś w wyborach do Senatu 74,31 proc.