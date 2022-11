Pierwsze samochody przejechały tunelem w ciągu Zakopianki

Zabytkowe samochody z Automobilklubu Krakowskiego jako pierwsze przejechały przez otwarty w sobotę tunel w ciągu trasy szybkiego ruchu S7, czyli popularnej Zakopianki. Na czele był „Maluch” - Fiat 126p Cabroi.

Jak wyjaśnił właściciel słynnego czerwonego "Malucha", to w całości oryginalny Fiat 126p Cabroi, których w latach 1991-94 wyprodukowano tylko 500 sztuk.

"To jest egzemplarz z 1994 roku. To bardzo rzadki samochód, ale spisuje się całkiem nieźle. Bierzemy udział w rajdach, również dotarliśmy do Turynu. Nowym tunelem podróżuje się naprawdę komfortowo. Starym odcinkiem Zakopianki jechało się niezbyt dobrze, bo trzeba było w tym miejscu pokonać strome zbocze z wieloma zakrętami. Teraz ten górski odcinek będziemy pokonywać w tunelu. Cieszę się, że jako pierwszy mogłem przejechać tym tunelem. To dla mnie duży zaszczyt" - powiedział PAP właściciel i kierowca unikatowego "Malucha" Marcin Wojciechowski.

Wśród 16 zabytkowych pojazdów znalazły się również dwa inne "Maluchy", a najstarszym samochodem w kolumnie był amerykański Dodge z 1917 roku.

"To pojazd oryginalny w całości, na kołach z drewnianymi szprychami. Wszystkie blachy są nienaruszone. Samochód ma już 105 lat. Posiada czteroliterowy, trzydziestokonny silnik również w całości oryginalny. Aby jeździć takim autem trzeba się trochę namęczyć, bo kierownica nie ma wspomagania, ale podróż to sama przyjemność. Przejazd przez nowy tunel był dla mnie dużym zaszczytem" - powiedział PAP Władysław Płaczek z Krzeszowic, właściciel zabytkowego Dodge'a.

Kolejnym wyjątkowym autem, który przejechał przez nowo otwarty tunel był Polski Fiat 508 z 1935 roku. Jego właściciele, Maria i Ryszard Kramarczykowie biorą udział we wszystkich rajdach, również ścigając się w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. Pojazd posiada czterocylindrowy silnik o pojemności 1 l i ma 24 konie mechaniczne. Ciekawostką jest, że ten samochód zagrał w filmie "Vabank" i w wielu innych produkcjach. Takich samochodów w Polsce jest około 9 sztuk.

Drążenie tunelu w ciągu Zakopianki rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r. Tunel uroczyście otworzył w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Budowli nadano imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła wcześniejszego wykonawcę - firmę Astaldi.