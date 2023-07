Pierwsze takie wyróżnienie w Polsce. Prezes BGK odebrała ważną nominację z rąk prezydenta

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka została nominowana przez prezydenta Andrzeja Dudę na ambasadora - specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza – podał we wtorek bank w komunikacie.

"Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK otrzymała z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nominację na Ambasadora - specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce i uhonorowanie rosnącego zaangażowania polskiego banku rozwoju w działania na arenie międzynarodowej" - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego we wtorkowym komunikacie.

W komunikacie przypomniano, że BGK uczestniczy również w debacie na forum państw Inicjatywy Trójmorza i że był pomysłodawcą i współzałożycielem Funduszu Trójmorza.

"To ogromny zaszczyt i wyróżnienie otrzymać nominację na Ambasadora - specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. Przyjmuję ją z dumą i odpowiedzialnością. W ostatnich latach region Trójmorza stał się bardzo istotnym punktem na politycznej i gospodarczej mapie świata. Jako polski bank rozwoju od samego początku wspieraliśmy tę inicjatywę i zaangażowaliśmy się w nią między innymi poprzez Fundusz Trójmorza" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes BGK.

Dodała, że dzięki realizowanym inwestycjom rozwijana są połączenia transportowe, energetyczne i cyfrowe między krajami regionu. Stwierdziła także, że widzi ogromny, wieloaspektowy potencjał tej części Europy, ze strategiczną rolą Polski.