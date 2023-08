Pierwsze warsztaty z higieny cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji

W czwartek w Ministerstwie Cyfryzacji zabrzmiał pierwszy dzwonek, który rozpoczął cykl warsztatów edukacyjnych z higieny cyfrowej. Prowadzą je m.in. eksperci NASK – Państwowego Instytutu Badawczego. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem laptopów - takich samych jak te, które trafią w ręce dzieci już we wrześniu.

"Przede wszystkim próbujemy pokazać, jak w konstruktywny, edukacyjny i fajny sposób wykorzystać laptopy i smartfony w domu i w szkole" - powiedziała PAP psycholog i ekspertka NASK Marta Witkowska.

Jak podało Ministerstwo, na warsztatach dzieci pogłębiają wiedzę z zakresu zagrożeń w internecie, dowiadują się, jak budować zdrowe cyfrowe nawyki, poznają zagadnienia związane z ochroną prywatności, kontaktami online, dostępem do szkodliwych treści, netykietą, nadużywaniem internetu i urządzeń cyfrowych, cyberzagrożeniami i bezpiecznym korzystaniem z aplikacji. Formuła warsztatu i jego zakres tematyczny powstał na bazie doświadczeń w pracy z nauczycielami i jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby.

"Dzisiaj przeprowadziliśmy lekcje na bazie kursu e-learningowego przygody profesora i Natki. To jest kurs dla klas IV, V I VI" - dodała Witkowska.

Podkreśliła, że wybrano moduł dotyczący higieny cyfrowej i alternatywnych form spędzania czasu offline, po to, aby pokazywać dzieciom, że "internet to nie wszystko". "Myślę, że za pomocą technologii też można to pokazać i dzieci bawiły się całkiem fajnie. Miały mnóstwo pomysłów na to jak spędzać świetnie czas w sieci, ale też poza nią" - zaznaczyła.

Jak zauważyła, okazuje się, że dzieci spędzają dużo czasu poza siecią. "Duży ukłon dla rodziców, bo widać, że bardzo dbają o to, aby ich dzieci miały cyfrową równowagę. Ja jestem bardzo zbudowana po warsztatach. Dzieciaki są fantastyczne i naprawdę wiedzą, że nie powinny siedzieć dużo w sieci i że poza nią jest dużo ciekawych rzeczy" - oceniła.

"Nauczyłam się, że nie można bardzo długo siedzieć przed komputerem, tylko można wyjść i robić różne inne fajne rzeczy. Najbardziej mi się podobała zabawa, w której każdy miał swoją grupę i wymyślał jak można spędzać czas bez komputera i telefonu" - powiedziała jedna z uczennic.

"Fajnie było, bo były zadania i pytania, a ja lubię robić różne zadania. Chciałam przyswoić to, co będę miała na lekcjach informatyki" - oceniła kolejna. Podkreśliła, że bardzo cieszy się z darmowych laptopów.

"Ja robiłem te zadania w kilka sekund" - powiedział inny uczeń. "Mój tata jest informatykiem, więc to wszystko wiem od niego i z internetu" - wyjaśnił.

Ministerstwo zapowiedziało, że na kolejnych warsztatach dzieci dowiedzą się m.in., czym jest i co składa się na wizerunek w sieci oraz czym jest cyfrowy ślad i w jaki sposób go po sobie zostawiamy. Zajęcia będą zawierać elementy aktywizujące z wykorzystaniem laptopów - uczniowie rozwiążą interaktywny quiz oraz stworzą plakat w programie graficznym.