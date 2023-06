Pierwszy smartfon – im później, tym lepiej dla samopoczucia

Im późniejszy wiek, w którym młoda osoba po raz pierwszy dostała telefon lub tablet, tym lepsze samopoczucie psychiczne ma jako dorosły – wynika z raportu przygotowanego przez organizację non-profit Sapien Labs.

Sapien Labs jest amerykańską organizacją non-profit, której głównym celem jest badanie w skali globalnej różnorodności i ewolucji mózgu i umysłu oraz rozumienie wzajemnego oddziaływania pomiędzy doświadczeniami życiowymi, fizjologią mózgu a zdrowiem psychicznym i wynikami poznawczymi.

Badanie o globalnym zasięgu objęło 27 969 młodych dorosłych. Jak się okazało, wiek, w którym osoby te otrzymały pierwszego własnego smartfona lub tablet jest silnie skorelowany ze stanem ich zdrowia psychicznego w młodym wieku dorosłym. Brano pod uwagę różne elementy, takie jak pewność siebie i umiejętność pozytywnego nawiązywania relacji z innymi.

Gdy wiek posiadania pierwszego smartfona wzrósł z 6 do 18 lat, odsetek kobiet doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym spadł z 74 do 46 proc; w przypadku mężczyzn odsetek ten spadł z 42 proc. dla wieku 6 lat do 36 proc. dla wieku 18 lat.

Osoby, które swój pierwszy telefon dostały w młodszym wieku, częściej doświadczały myśli samobójczych, poczucia agresji wobec innych i poczucia oderwania od rzeczywistości. Trendy te były silniejsze u kobiet niż u mężczyzn i spójne we wszystkich badanych regionach świata, w tym USA, Europie Zachodniej, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowej i Afryce.

W sumie wyniki badania wskazują na potencjalne długoterminowe zagrożenia związane z dawaniem dziecku smartfona lub tabletu w młodym wieku. Rodzice, administratorzy szkół i decydenci powinni być ich świadomi.

"Te odkrycia sugerują, że z każdym rokiem opóźnienia w zakupie smartfona w dzieciństwie wiąże się długoterminowa poprawa samopoczucia psychicznego - podkreśliła Tara Thiagarajan, główny naukowiec. - Ważne jest, abyśmy nadal badali ten związek i pracowali nad opracowaniem skutecznych polityk i interwencji, które mogłyby wspierać zdrowy rozwój umysłowy w erze cyfrowej, aby odwrócić tendencje spadkowe, które obserwujemy".

Opisywane badanie jest częścią Global Mind Project, trwającego badania globalnego dobrostanu psychicznego, prowadzonego przez Sapien Labs. Więcej informacji na stronie internetowej https://sapienlabs.org/