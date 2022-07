Pierwszy transfer z Izby Dyscyplinarnej - sędzia Bednarek przeszła do Izby Karnej SN

Małgorzata Bednarek, była sędzia zlikwidowanej w ubiegłym tygodniu Izby Dyscyplinarnej, będzie teraz orzekać w Izbie Karnej Sądu Najwyższego - ustaliła PAP w tym sądzie. Bednarek jako pierwsza podjęła decyzję o kontynuowaniu orzekania i pozostaniu w SN po ostatnich zmianach.

W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Sędziowie orzekający dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez I prezes SN, lub przejść w stan spoczynku. Na podjęcie decyzji mają tydzień od otrzymania propozycji.

Z ustaleń PAP w Sądzie Najwyższym wynika, że zdecydowana większość zainteresowanych sędziów otrzymała już takie oferty. Jako pierwsza, jeszcze w piątek, odpowiedziała na nią sędzia Małgorzata Bednarek. Zdecydowała o zaakceptowaniu propozycji I prezes SN, pozostaniu w tym sądzie i orzekaniu w Izbie Karnej. Oznacza to, że od soboty Bednarek jest już sędzią tej izby.

Małgorzata Bednarek została powołana do Izby Dyscyplinarnej SN we wrześniu 2018 r. Wcześniej przez wiele lat była prokuratorem m.in. w Prokuraturze Krajowej. Podczas orzekania w Izbie Dyscyplinarnej m.in. przewodniczyła składowi, który uchylił immunitet sędziemu SN Józefowi Iwulskiemu. Sędzia Bednarek zadała też pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Sędzia ta dwukrotnie bez powodzenia ubiegała się o stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej.

Izba ta została zlikwidowana na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Po likwidacji Izby Dyscyplinarnej, sędziowie dotychczas w niej orzekający mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez I prezes SN lub przejść w stan spoczynku. Sędziowie mają tydzień na zdecydowanie i poinformowanie o przyjęciu propozycji lub jej odmowie. Ci, którzy zdecydują się jednak pozostać w SN, będą brali udział w losowaniu do nowej izby. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy z tych sędziów znajdą się ostatecznie w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W piątek wyznaczono pięciu sędziów, którzy będą tymczasowo orzekali w nowej izbie i sędziego kierującego jej pracami. Będzie nim Wiesław Kozielewicz.

Z kolei losowanie sędziów na stałe orzekających w tej izbie - jak zapowiedziano - odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła prezes Małgorzata Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.