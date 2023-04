Piknik wojskowy z prezentacją najnowocześniejszego sprzętu w Augustowie na przesmyku suwalskim

Wielu mieszkańców Augustowa (Podlaskie) oraz turystów wzięło w sobotę udział w pikniku wojskowym, na którym zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Niedługo ma powstać w tym mieście jednostka wojskowa, której utworzenie zapowiedział niedawno rząd.

Piknik został zorganizowany pod hasłem "Nowoczesne wojsko. Bezpieczna ojczyzna". Impreza odbyła się na placu przy Urzędzie Miasta w Augustowie. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Na placu można było obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy: czołgi K-2, haubice K-9, przeciwlotnicze wozy POPRAD, wozy dowodzenia, wyrzutnie rakietowe Langusta, sprzęt saperski, inżynieryjny, czy roboty rozpoznawcze.

Wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski przeczytał do zebranych list od wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka. "Budujemy najsilniejszą armię lądową w Europie i drugą w NATO. To, co obecnie robimy to historyczna skala zakupu sprzętu i unowocześniania naszych jednostek wojskowych. Kupujemy najnowocześniejszy sprzęt na świecie, czołgi Abrams, wyrzutnie rakiet HIMARS, koreańskie czołgi K-2 i armatohaubice K-9" - napisał w liście wicepremier Błaszczak.

W północno-wschodniej Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości odtwarza lub tworzy nowe jednostki wojskowe. W 2019 roku został przywrócony do działania Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach. W 2010 roku za rządów PO-PSL został on przeformowany w 14. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej.

W ubiegłym tygodniu w Białymstoku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował o planach powołania do istnienia jednostki w Augustowie. Prawdopodobnie w maju minister Błaszczak przyjedzie do tego miasta, by podpisać umowę na jej utworzenie.

Wcześniej przedstawiciele rządu informowali o powstaniu innych jednostek w woj. podlaskim: w Łomży, Grajewie, Kolnie, czy Siemiatyczach. W pobliżu przesmyku suwalskiego rozpoczęto też tworzenie jednostki w Olecku na Mazurach.

Wojskowi zachęcali podczas pikniku do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz do Wojsk Obrony Terytorialnej.