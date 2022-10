Pilna narada w BBN. Wśród tematów infrastruktura energetyczna Ukrainy

Na naradzie w BBN z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i szefów MON oraz MSWiA rozmawiano m.in. o kwestiach związanych z odbudową infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej na Ukrainie.

We wtorek późnym wieczorem w BBN zakończyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim i dowódcami wojskowymi.

Szef BBN Jacek Siewiera na briefingu zorganizowanym po spotkaniu mówił, że narada nawiązuje do wcześniejszych spotkań, które cyklicznie odbywały się na początku wojny Rosji z Ukrainą. Dodał, że na wtorkowym spotkaniu poruszono m.in. kwestie związane z wizytą premiera Mateusza Morawieckiego na poświęconym odbudowie Ukrainy szczycie w Berlinie oraz kwestię odbudowy infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej Ukrainy. Dodał, że odbudowa tych elementów infrastruktury decyduje o odporności tego kraju w okresie nadchodzącej zimy.

"Poruszane były również kwestie współpracy sojuszniczej, dalszego wsparcia sojuszniczego w ramach NATO dla Ukrainy, a także informacje, które przekazał minister (Siergiej) Szojgu w rozmowach oraz stanowiska, jakie sojusznicy przyjmują jednoznacznie określając ryzyka i poważne konsekwencje, jakie mogą wiązać się z ewentualnymi prowokacjami związanymi z wykorzystaniem jakiejkolwiek formy broni jądrowej, w tym również taktycznej broni jądrowej, czy brudnej bomby" - powiedział szef BBN.

Narada dla aktualizacji informacji pomiędzy poszczególnymi resortami, prezydentem i premierem

Siewiera wskazał, że "wraz ze zmianą pory roku i warunków atmosferycznych zmienia się charakter konfliktu" na Ukrainie. "Wyczerpanie zasobów Federacji Rosyjskiej do prowadzenia skutecznej ofensywy, przejście w zasadzie do defensywy i zbrodnicze ataki w infrastrukturę cywilną mające na celu zniechęcenie narodu ukraińskiego do podejmowania walki w celu odzyskania swojego terytorium wymagają również adaptacji strategii sojuszniczej i sposobu podejścia, w jaki Polska i sojusznicy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego będą wspierać Ukrainę" - mówił.

Jak dodał spotkanie służyło jednocześnie "aktualizacji informacji pomiędzy poszczególnymi resortami, prezydentem i premierem". "Prezydentowi zależy na tym, żeby w dynamicznej sytuacji przepływ informacji na najwyższym szczeblu był płynny, niezakłócony i tak efektywny, jak to tylko możliwe" - podkreślił.

Rozmowy z ambasadorami Ukrainy i USA nt. aktualnej sytuacji

Szef BBN poinformował także dziennikarzy, że we wtorek spotkał się z ambasadorami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych - Wasylem Zwaryczem i Markiem Brzezinskim. "W obu przypadkach przedmiotem rozmowy była aktualna sytuacja na Ukrainie, zarówno aspekt dotyczący działań zbrojnych w rejonie Chersonia, jak i kwestie związane z przygotowaniem Ukrainy i zabezpieczenia możliwości przywracania zdolności dostarczania energii i środków do życia dla swoich obywateli" - powiedział.

Była to kolejna z cyklu takich narad. W ostatnich miesiącach odbywały się narady w BBN z udziałem prezydenta, premiera, ministrów i dowódców wojskowych poświęcone m.in. bezpieczeństwu, sytuacji na Ukrainie czy bezpieczeństwu energetycznemu.