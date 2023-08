Pilot FA-50: te samoloty będą mogły zastąpić w niektórych misjach F-16

Nowe samoloty FA-50 są wielozadaniowe. Będą służyły nie tylko do treningu. Są w stanie realizować szeroki wachlarz misji MIG-ów 29 i SU-22, a nawet zastąpić w niektórych zadaniach F-16 - mówi mjr. Jacek Stolarek, pilot FA-50.

W rozmowie z mediami mjr. Stolarek opowiedział o swoich doświadczeniach z pilotowania nowego samolotu szkolno-bojowego FA-50, który w ostatnim czasie nabyła polska armia. W Polsce znajdują się już dwie takie maszyny. Kolejnych 10 sztuk ma dotrzeć do naszego kraju do końca 2023 r.

"Samolot jest bardzo manewrowy. Nie spodziewałem się tego na początku. Jest bardzo ergonomiczny i ma duży potencjał, jeśli chodzi o awionikę" - powiedział mjr. Stolarek.

Wojskowy zaznaczył, że FA-50 jest bardzo podobny do posiadanych przez polską armię samolotów F-16. "Jest bardzo zbliżony do F-16 w środku, pod kątem umiejscowienia wszystkich przyrządów i wyświetlania informacji" - powiedział.

Pytany przez PAP o możliwości wykorzystania samolotu w bojowego podkreślił, że są one szerokie. "To jest samolot wielozadaniowy. Będzie pełnił rolę nie tylko trenażera, ale będzie też mógł realizować bardzo szeroki wachlarz misji, które pełniły do tej pory MIGi-29 czy SU-22, a nawet zastąpić w niektórych zadaniach F-16" - wyjaśnił pilot.

Mjr. Stolarek podkreślił jednak, że FA-50 nie będzie w stanie zabrać tyle samo uzbrojenia co F-16. "Ale nie będzie musiał tyle zabierać. Liczy się to, jak nowoczesne jest to uzbrojenie. (…) Docelowa wersja FA-50PL będzie miała bardzo nowoczesny radar. Biorąc pod uwagę ilość informacji dostępnej w samolocie, będzie potrzebny podział ról pilotów w kabinie. Będziemy zatem mogli poszerzyć możliwości zastosowania maszyny" - powiedział.

Pilot podkreślił, że pierwsze doświadczenia z obsługo tego samolotu nabył w Korei. Jak relacjonował, podczas szkolenia polscy wojskowi poznawali m.in. właściwości pilotażowe nowych maszyn w dzień i w nocy, skupiali się też na użyciu uzbrojenia precyzyjnego. Ćwiczyli też na symulatorach podczas sytuacji awaryjnych.

FA-50 Fighting Eagle to południowokoreański lekki dwuosobowy samolot bojowy. Jak informuje Agencja Uzbrojenia, jego podstawowe uzbrojenie stanowi 20 mm działko oraz szeroki zakres podwieszanego uzbrojenia lotniczego, obejmujący pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, pociski rakietowe powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, a także kilka typów bomb lotniczych różnego typu.

Napęd stanowi silnik turbowentylatorowy z dopalaczem o ciągu 17,7 tysięcy funtów (79 kN). Prędkość maksymalna wynosi 1,5 Macha (1837,5 km/h). Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Masa własna samolotu wynosi 6,47 t, przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony, co pozwala na przenoszenie uzbrojenia o masie do 4,5 tony.

Polski resort obrony zamówił 12 samolotów FA-50. Pierwsze z nich dotarły do Polski w lipcu. Kolejne zamówienie przewiduje dostawę dalszych 36 maszyn w spolonizowanej wersji FA-50PL. Jak informuje MON, maszyny te będą wykorzystywane m.in. do patrolowania nieba nad Polską i wykonywania misji sojuszniczych. Samoloty te będzie można zobaczyć podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show, które odbędą się 26 i 27 sierpnia w Radomiu.