Piontkowski o noweli Prawa oświatowego: zawiera wiele przepisów o klasach przygotowania wojskowego

Wiele przepisów w noweli ustawy Prawa oświatowego dotyczy klas przygotowania wojskowego – zaznaczył w piątek w Senacie wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski. W jego ocenie opozycja skupia się tylko na kilku wybranych zmianach w przepisach.

W piątek Senat rozpatruje nowelę Prawa oświatowego, wzmacniającą rolę kuratorów oświaty i zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Za odrzuceniem noweli opowiedziała się we wtorek senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W styczniu za odrzuceniem przez Senat nowelizacji opowiedziały się także senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej.

Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski zaznaczył w piątek w Senacie, że ustawa była przygotowywana przez wiele miesięcy.

"Słuchając senatorów sprawozdawców, miałem czasami wrażenie, że opowiadali o zupełnie innej ustawie. Po pierwsze trzeba wskazać, że duża część przepisów tej ustawy dotyczy spraw klas przygotowania wojskowego, o czym państwo w ogóle nie wspomnieli. Są to sprawy dotyczące rekrutacji, powoływania tych oddziałów, nadzoru nad funkcjonowaniem tych oddziałów w szkołach, są to kompetencje związane z działaniami ministra obrony narodowej i w dosyć istotny sposób zmieniają sposób funkcjonowania tych oddziałów" - powiedział.

Wskazał też na uregulowanie kwestii nauczania zdalnego, które może być - według zaproponowanych przepisów - dopuszczone nie tylko w pandemii. Piontkowski dodał, że w tej chwili dyrektor szkoły, gdyby zdarzyła się jakaś klęska spowodowana np. przez wichurę i uniemożliwiła naukę stacjonarną, nie ma w obecnych ramach prawnych możliwości nauczania na odległość. Nowela ma ją wprowadzić.

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

Zgodnie z nowelą, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykuje m.in. opozycja, samorządowcy i organizacje społeczne.