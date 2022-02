Piontkowski o nowelizacji Prawa oświatowego: chodzi o wprowadzenie jednoznacznych zasad

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział w czwartek w Radiu Gdańsk, że nowelizacja Prawa oświatowego ma m.in. służyć wprowadzeniu jednoznacznych zasad dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia w szkołach.

Gościem Radia Gdańsk w czwartkowej audycji był wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, gdzie wypowiadał się na temat nowelizacji Prawa oświatowego.

"W ustawie jest kilka ważnych spraw, choćby możliwość organizowania zajęć zdalnych, gdyby przerwa w szkole trwała dłużej niż dwa dni, np. w wyniku jakiejś klęski żywiołowej czy innego zdarzenia losowego, które uniemożliwiałoby korzystanie z budynku. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to zapisy, które zaproponowaliśmy w projekcie ustawy, wynikają z propozycji i uwag rodziców, które do nas napływały, m.in. pod wpływem tego, co się działo w Gdańsku" - mówił wiceminister edukacji i nauki.

Podkreślił, że władze samorządowe wbrew swoim kompetencjom próbowały wprowadzać na siłę programy i niektóre organizacje pozarządowe, często nie informując rodziców o zakresie treści organizowanych w szkołach. Jego zdaniem przykładem tego był program "Zdrovve Love", z którym walczyła duża część rodziców w Gdańsku.

"W związku z tym uznaliśmy, że trzeba wprowadzić jakieś jednoznaczne zasady mówiące o tym, jakie organizacje mogą prowadzić zajęcia w szkołach" - sprecyzował wiceminister i dodał, że jedną z nowości jest też konieczność przedstawienia przez dyrektora szkoły planu zajęć i materiałów, które będą używane przez organizację podczas lekcji.

"Dotąd takiego obowiązku nie było. I takie materiały będzie musiał przekazać do kuratora. Kurator będzie miał miesiąc czasu na to żeby zapoznać się z tymi materiałami" - mówił Piontkowski. Po zapoznaniu się z materiałami kurator będzie wydawał opinię.

Piontkowski podkreślił, że ministerstwo nie chce ograniczać działania organizacji pozarządowych, lecz jedynie nałożyć obowiązek dobrego przygotowania zajęć, pokazania, co na tych zajęciach będzie się działo i jakie materiały będą wykorzystywane. "Aby rodzic w pełni świadomie podejmował decyzję o udziale, bądź nie jego dziecka w zajęciach" - tłumaczył Piontkowski.

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą ma się zająć Senat.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.