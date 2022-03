Piontkowski: W polskim systemie oświaty jest 147 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy

W polskim systemie oświaty jest 147 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym ponad 111 tys. w szkołach podstawowych, ponad 23 proc. w przedszkolach, ponad 9 tys. w liceach i ponad 2 tys. w technikach – poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Wiceminister edukacji i nauki w środę na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego przedstawił informację m.in. o dzieciach ukraińskich w polskich szkołach.

"Do polskiego systemu edukacji zostało zapisanych ponad 147 tys. dzieci z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich, bo ponad 111 tys., do szkół podstawowych, ponad 23 tys. do przedszkoli, ponad 9 tys. do liceów ogólnokształcących i ponad 2 tys. do techników" - powiedział Piontkowski. Dodał, że do szkół branżowych zapisanych zostało 324 uczniów.

"Zdecydowana większość z nich zapisywana jest do oddziałów podstawowych. Jak rozumiem, wynika to przede wszystkim z tego, że jest to najprostsze organizacyjnie rozwiązanie: po dwóch, trzech uczniów dopisuje się do klas, które już istnieją" - przekazał.

"Nie wiem, czy jest to najbardziej efektywne, bo ci uczniowie, nie znając języka, na początku przynajmniej, mają ogromne ograniczenia w tym, by przyswoić sobie to, co polski nauczyciel próbuje przekazać na swoich lekcjach. Na tym też tracą polscy uczniowie" - wskazał wiceszef MEiN, mówiąc o zapisywaniu uczniów z Ukrainy do polskich klas.

"Stąd apelowaliśmy do samorządów i do dyrektorów szkół, by jak najczęściej tworzyli oddziały przygotowawcze" - przypomniał Piontkowski. Podał, że w oddziałach przygotowawczych jest ok. 20 proc. zapisanych do polskich szkół uczniów z Ukrainy.

Poinformował także, że "przewidujemy zmiany w klasyfikacji dla tych uczniów ukraińskich, którzy trafią do klas przygotowawczych". "Tam jest inna ramówka niż w normalnym oddziale szkolnym. Dlatego będzie tam możliwość nieklasyfikowania, niewystawiania ocen na koniec i wydawania zaświadczeń zamiast świadectw" - przekazał wiceminister.

Podkreślił, że dotyczyć to będzie tylko uczniów w oddziałach przygotowawczych. "Rozumiemy, że dyrektorzy i samorządy, które zdecydowały się włączyć uczniów ukraińskich do polskich klas, uznali, że po pierwsze ci uczniowie znają język polski, po drugie - są w stanie uczestniczyć w zajęciach na tych samych warunkach co polski uczeń. Nie widzimy więc powodu, by byli inaczej oceniani i klasyfikowani niż polscy uczniowie, którzy uczą się w tym samym oddziale" - wskazał.

"W oddziale przygotowawczym jest inna sytuacja i tam będą inne uregulowania" - zaznaczył.

W środę rano Straż Graniczna podała, że od 24 lutego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono prawie 2,37 mln osób uciekających z Ukrainy.