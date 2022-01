Piontkowski: zmiany podatkowe są neutralne lub korzystne także dla nauczycieli

Zmiany podatkowe, które obowiązują od 1 stycznia, są neutralne lub korzystne dla zdecydowanej większości Polaków, także dla nauczycieli – powiedział w środę w TV Republika wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Zapytany o to, czy w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu nauczyciele będą od stycznia otrzymywać niższe wynagrodzenia, Piontkowski odpowiedział, że "Ministerstwo Finansów wyraźnie pokazuje, że zmiany podatkowe, które obowiązują od 1 stycznia, są neutralne lub korzystne dla zdecydowanej większości Polaków, także dla nauczycieli".

"Mogło być jakieś słabsze poinformowanie, jeśli chodzi o składanie PIT-u 2, który informuje o tym, jak powinna być odprowadzana składka czy wniosek o ulgę dla tzw. klasy średniej. Stąd w niektórych wypadkach mogła nastąpić taka sytuacja, że wydaje się, że na ten moment wynagrodzenie było nieco niższe ale potem, na koniec roku, można będzie rozliczyć ulgę podatkową - kwotę wolną od podatku 30 tys. zł" - wyjaśnił.

Dodał, że nie wie, ile jest takich przypadków, ale jeśli są, to "bardzo niewielka skala".

Zdaniem Piontkowskiego problem leży po stronie części księgowych, którzy "nie do końca zrozumieli, jakie są zasady nowego systemu podatkowego". "Stąd być może błędne przekazanie informacji nauczycielom i stąd - w nielicznych przypadkach - tego typu sytuacje, że wynagrodzenie w styczniu okazywało się nieco niższe niż w grudniu" - stwierdził.

Dodał, że "zawsze warto tłumaczyć, jakie są zasady prawa obowiązującego w Polsce, także prawa podatkowego". "Jest to lekcja, że trzeba jeszcze więcej informacji przekazać publicznie do wyspecjalizowanych instytucji, do księgowych" - zaznaczył wiceminister edukacji.

Zapytany, czy nie lepiej byłoby wprowadzić te zmiany później, aby dać księgowym czas na przygotowanie się do nich, Piontkowski odpowiedział, że "system podatkowy obowiązuje od początku roku i trudno wprowadzać te zmiany w trakcie roku".