Piotr Borys (KO): składam pozew przeciwko TVP

Poseł Piotr Borys (KO) poinformował w środę, że zamierza złożyć prywatny akt oskarżenia przeciwko Telewizji Polskiej m.in. za szerzenie informacji, jakoby to on ujawnił, że osobami poszkodowanymi przez pedofila są dzieci parlamentarzystki KO.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys poinformował w środę dziennikarzy w Sejmie, że zamierza złożyć prywatny akt oskarżenia przeciwko Telewizji Polskiej. Wynika on -jak wyjaśnił - z kolportowania przez TVP informacji, że to właśnie Borys w dniu 30 grudnia 2022 r. na antenie TVP Info w programie "Minęła Ósma" ujawnił, że osoby skrzywdzone przez pracującego kilkanaście lat z dziećmi pedofila to dzieci członkini PO.

Borys przekonywał w środę dziennikarzy, że "to telewizja wczoraj okłamała, uciekając od konsekwencji własnych czynów".

"Pan redaktor (Tomasz) Duklanowski z Radia Szczecin i telewizja publiczna dzień wcześniej, 29 grudnia 2022 roku podały informacje, które posłużyły do tego, żeby ujawnić dane dzieci, podając ich wiek, płeć i mówiąc, że chodzi o znaną parlamentarzystkę. W dniu następnym przyszedłem do programu TVP Info i odpowiadałem dokładnie na to samo - w zajawce pojawiła się ta sama informacja - mówiąc o tym, że trzeba chronić dzieci i że sprawa dotyczy członkini Platformy. Po programie zadzwoniłem do Magdy, przekazałem kontakt do psychologa dziecięcego. Ten chłopak już poprzedniego dnia był zaszczuty" - relacjonował Borys.

"Próba odwracania odpowiedzialności od winnych ujawnienia tych danych, Duklanowskiego, media publiczne, telewizję publiczną, jest nie tylko rzeczą niemoralną. Jest rzeczą kłamliwą, która musi mieć finał w sądzie" - dodał.

W opinii Borysa "ta sprawa powinna posłużyć refleksji całej klasy politycznej, bo nie może być tak, że dziennikarze mediów publicznych, w oparciu o instrukcje polityczne, doprowadzają do tego, że dziecko targa się na życie". "Wczoraj napisała do mnie Magda, oferując wsparcie, myślę, że przyjdzie czas, gdy ta sprawa zostanie rozliczona, a osoby które do tego doprowadziły z telewizji publicznej i Radia Szczecin poniosą odpowiedzialność" - mówił. "Myślę, że przyjdzie też czas, że pani Magda zabierze w tej sprawie głos" - dodał.

Chodzi o sprawę Krzysztofa F., byłego pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień, który został prawomocnie skazany 14 grudnia 2021 r. za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Krzysztof F. był też oskarżony m.in. o udzielenie narkotyków małoletniej.

Jak podał we wtorek portal TVP Info, poseł Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej 30 grudnia 2022 r. rano na antenie TVP Info w programie "Minęła Ósma" na żywo ujawnił, że osoby skrzywdzone przez pracującego kilkanaście lat z dziećmi pedofila to dzieci członkini tej partii. O tej sprawie pierwsze 29 grudnia poinformowało Radio Szczecin. Rozgłośnia podała, że pokrzywdzeni to "dzieci znanej parlamentarzystki".

"Ten człowiek, mówię o pedofilu, o tym degeneracie, który skrzywdził dzieci, ten człowiek siedzi w więzieniu i oby szybko z tego więzienia nie wyszedł. Chcę powiedzieć, po drugie, że te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń PO" - powiedział w "Minęła Ósma" poseł Borys. "Z wypowiedzi Borysa wynikało wprost, że chodzi o posłankę PO, a to była kluczowa informacja dotycząca ustalenia tożsamości, gdyż w Szczecinie jedyną posłanką PO jest matka ofiary dramatycznego zdarzenia" - podaje portal TVP Info.

"Politycy PO (Donald Tusk, Sławomir Nitras i inni) oraz bliskie im media próbują użyć śmierci chłopca do walki politycznej i odsunąć od siebie odpowiedzialność. Obarczane są media, które ujawniły problem pedofilii w PO i zwróciły uwagę na pracującego kilkanaście lat z dziećmi przestępcę. Tymczasem to poseł PO Piotr Borys pierwszy ujawnił dodatkowe informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość ofiar Krzysztofa F. i zrobił to w programie +na żywo+" - napisano na portalu TVP Info. "Przemilczają, że na antenie TVP Info zrobił to ich polityk. Media (publiczne i prywatne) pisały jedynie o dzieciach +znanej parlamentarzystki+, a dopiero po tym, co powiedział Borys - ustalenie tożsamości tej polityk nie stanowiło już żadnego problemu, gdyż ze Szczecina jest tylko jedna posłanka Platformy Obywatelskiej - właśnie Magdalena Filiks" - zaznacza portal.

Jak można przeczytać w artykule TVP Info, polityk PO powiedział to w programie na żywo, więc "nie było możliwości reakcji ze strony prowadzącego". "Najpierw władze PO, licząc na to, że skandal nigdy nie ujrzy światła dziennego, nie poinformowały opinii publicznej o tym, co miało miejsce w szczecińskich strukturach tej partii" - podano. "Ujawniając straszliwą zbrodnię dziennikarze nie piętnowali niewinnego dziecka czy posłanki Filiks. Chodziło m.in. o to, że Krzysztof F. pracował z dziećmi i młodzieżą. Nikt nie wiedział, czy nie było więcej ofiar seksualnego drapieżcy, nikt nie miał pojęcia, co dzieje się w szczecińskich urzędach" - napisano na portalu TVP Info.

Informacje dotyczące szczegółów sprawy Krzysztofa F. (bez żadnych danych osobowych czy wskazań umożliwiających ich ustalenie) przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Tomasz Szaj.

TVP Info przekazało, że "wypowiedź ta została dosłownie zacytowana w audycji +Jedziemy+ 29.12.2022r. oraz w artykule pt. +Pełnomocnik marszałka Geblewicza skazany za pedofilię. Ofiarami dzieci znanej parlamentarzystki+ opublikowanym również w dniu 29.12.2022 r. na stronie internetowej portalu tvp.info". "Opublikowano więc w sposób rzetelny informacje zaprezentowane przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Szczecinie" - przypomniano. Dodatkowo, we wspomnianych publikacjach zacytowano pełne informacje podane w innych mediach, m.in. w audycji Polskiego Radia Szczecin, w tym także określenie "znana parlamentarzystka".

"Wobec powyższego tak użyte sformułowanie nie jest określeniem stworzonym przez autorów materiału opublikowanego na stronie internetowej portalu tvp.info oraz w programie +Jedziemy+, a zacytowanym z innych, wskazanych z nazwy źródeł" - napisano na portalu TVP Info.