Piotr Ćwik: w czwartek odbędzie się posiedzenie dwóch prezydenckich rad; tematem uczniowie z Ukrainy

Tematem wspólnego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego i Rady ds. Edukacji, Rodziny i Wychowania jest edukacja dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce z perspektywy działań samorządu terytorialnego - przekazał PAP zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

"Na posiedzenie zostali zaproszeni także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, które przekazywały swoje materiały i opracowania do Kancelarii Prezydenta, poruszające kwestię adaptacji uchodźców z Ukrainy w Polsce, także w tym segmencie dotyczącym edukacji" - wyjaśnił PAP Ćwik. Dodał, że na czwartkowym posiedzeniu obecni będą również przedstawicie rządu - wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski oraz minister w KPRM Agnieszka Ścigaj, która zajmuje się kwestiami dot. integracji społecznej.

"Myślę, że jest to bardzo ważne, że to spotkanie odbywa się z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, mimo że sam nie weźmie udziału w tym wydarzeniu z uwagi na realizację innych zadań. Obecnie przebywa w Kijowie. Tym niemniej, po spotkaniach, które odbywały się w Pałacu Prezydenckim, prezydent podjął decyzję, że takie spotkanie właśnie jest potrzebne" - wyjaśnił dodając, że powodem jest także zbliżający się początek nowego roku szkolnego.

Ćwik wytłumaczył, że podczas posiedzenia planowane jest "zderzenie" ze sobą materiałów, które trafiły do prezydenckiej kancelarii ze strony podmiotów przygotowujących swoje opracowania dot. uchodźców z Ukrainy oraz działań, które zostały już przez rząd podjęte. "Ta sytuacja jest sytuacją dynamiczną i kolejne działania w tym zakresie są realizowane. To ma być wyznacznikiem dla czwartkowych rozmów - oczywiście z jakimiś podsumowaniami i ewentualnymi rekomendacjami także ze strony członków prezydenckich rad" - dodał.

Dopytywany o to, co konkretnie będzie omawiane, przekazał, że we "włączaniu" uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji zawiera się właściwie wszystko. "To jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza, kwestie większych oddziałów klasowych, które będą tworzone, bariery językowe, które muszą być przezwyciężane, podręczniki, z których te dzieci będą korzystać, opieka świetlicowa" - wymienił.

"Oczywiście, one muszą być dostosowane do specyfiki samorządu. Inaczej będzie to wyglądało w dużym samorządzie, w dużej aglomeracji miejskiej, a inaczej w mniejszych gminach, gdzie są mniejsze szkoły. Te problemy będą inne i w inny sposób będą musiały być rozwiązywane" - powiedział Ćwik.

Zastępca szefa KPRP podkreślił, że mówiąc o włączaniu dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji "mamy na myśli wszystkie kwestie ważne dla tego, by ten system był dobrze zbudowany, skutecznie zaopiekował się tymi dziećmi, ale jednocześnie, aby samorządy otrzymały właściwą pomoc ze strony rządowej, jeśli chodzi o wsparcie tych działań organizacyjnych". Dodał, że przekłada się to na kwestie finansowe, ponieważ, jak tłumaczył, aby skutecznie zorganizować ten system potrzebne jest wsparcie finansowe.

Ćwik dopytywany, czy na posiedzeniu pojawią się inne tematy, takie jak wprowadzenie nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość lub pandemia koronawirusa i przygotowanie szkół w razie kolejnej fali odpowiedział, że "zależy to od rozwoju dyskusji i tematu zasadniczego dotyczącego włączenia dzieci ukraińskich do polskiego systemu edukacji".

"Trudno z góry założyć, że nie pojawią się inne wątki jak wyczerpiemy temat zasadniczy i będą pytania kierowane do ministra edukacji i nauki w ważnych obszarach" - ocenił.

Rada do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy prezydencie RP to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Została powołana 24 czerwca 2022 r. Zajmuje się m.in. przygotowywaniem dla prezydenta RP opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, stanu edukacji, rozwiązań wspierających wychowanie.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym