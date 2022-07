Piotr Duda: nie dajmy się podzielić, pomagajmy Ukrainie

Nie dajmy się podzielić, pomagajmy Ukrainie. Musimy pomóc Ukraińcom przetrwać zimę – mówił w czwartek na antenie Programu I Polskiego Radia przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Zapowiedział też dalsze działania na rzecz usunięcia rosyjskich związków zawodowych z organizacji międzynarodowych.

"Sytuacja tam na miejscu jest bardzo, bardzo trudna. Dlatego tym bardziej apeluję z tego miejsca także do wszystkich Polaków: nie dajmy się podzielić, pomagajmy Ukrainie. Nie tylko dlatego, że to jest w naszym interesie, ale po prostu człowiek człowiekowi musi pomagać" - mówił lider "S", który był gościem audycji "Sygnały Dnia" w Programie I Polskiego Radia.

W ostatnim czasie Piotr Duda z grupą współpracowników odwiedził Ukrainę. "To co zobaczyliśmy na Ukrainie, przeszło nasze wyobrażenie. Rozmiar tragedii, rozmiar zburzeń, które są tam dokonane przez zbrodniarza Putina i jego armię, są niewyobrażalne" - mówił przewodniczący. Nie ukrywał, że widok masowych grobów i przerażające relacje Ukraińców o dokonywanych zbrodniach były dla uczestników związkowej delegacji wielkim przeżyciem.

"Sytuacja jest dramatyczna, dlatego ta wizyta była tak dla mnie ważna, aby też przekazać mieszkańcom Ukrainy, że tu w Polsce staramy się na bieżąco dbać o uchodźców, o naszych gości" - powiedział Piotr Duda. Przypomniał, że w ośrodkach związku przebywa ponad 400 uchodźców z Ukrainy, którymi opiekuje się związek.

"Ukraińscy żołnierze walczą nie tylko o wolność, o demokratyczną i wolną Ukrainę, ale także o Europę i Polskę i jest naszym obowiązkiem dbać o uchodźców, o gości w naszym kraju. I to robimy. (…). Jesteśmy po to, by wspierać Ukrainę nie tylko militarnie, humanitarnie, ale w każdy inny sposób" - podkreślił szef Solidarności.

Podczas wizyty przedstawicieli związku na Ukrainie, Solidarność podpisała memorandum z Konfederacją Ukraińskich Związków Zawodowych. Duda wyraził nadzieję, że pomoże ono w skutecznym doprowadzeniu do usunięcia rosyjskich związków z Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, co dotąd nie nastąpiło. Lider "S" zarzucił tej międzynarodowej organizacji brak odwagi, podyktowany m.in. względami finansowymi - chodzi o składkę od rosyjskich związków skupiających ok. 20 mln członków.

Inny punkt podpisanego z ukraińskimi związkami memorandum dotyczy tego, by ukraińscy pracownicy w Polsce byli traktowani tak samo jak zatrudnieni Polacy.

"Kodeks pracy obowiązuje polskiego pracownika, ale też ukraińskiego i oczywiście każdego innego" - zaznaczył Duda, podkreślając, że zatrudnieni w Polsce Ukraińcy - często osoby z wojenną traumą - nie mogą być traktowani w sferze pracowniczej jak niewolnicy.

"Tego musimy pilnować i jako Solidarność będziemy o to zabiegać" - zapewnił szef związku.