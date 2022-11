Piotr Duda po spotkaniu z premierem: jest wstępne porozumienie, by rozszerzyć katalog zakładów energochłonnych

Jest zgoda i wstępne porozumienie, aby rozszerzyć katalog zakładów energochłonnych – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

W czwartek w Warszawie miał odbyć się "Marsz Godności" organizowany przez NSZZ "Solidarność". W związku z wydarzeniami w Przewodowie NSZZ "Solidarność" zdecydowała o zawieszeniu zaplanowanej akcji protestacyjnej, a jej szef spotkał się w Warszawie z premierem.

Związkowcy domagają się systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych i przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.

"Jeśli chodzi o problem pierwszego postulatu, dotyczący zakładów energochłonnych, to (...) po rozmowie z panem premierem jest zgoda i wstępne porozumienie dotyczące, aby rozszerzyć katalog zakładów energochłonnych. Tu, oprócz przyjęcia ustawy, musi być notyfikacja w Komisji Europejskiej i tu jest zgoda i zrozumienie ze strony rządu" - powiedział Duda dziennikarzom po zakończonym spotkaniu.

"Co do kolejnych postulatów, zgodziliśmy się wspólnie, że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny rozwiązać tych problemów" - dodał.

Jak mówił, chodzi nie tylko o regulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów publicznych, ale przede wszystkim o rozwiązania systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego układu zbiorowego pracy dla pracowników sfery finansów publicznych, czyli tzw. budżetówki.

"Pan premier zobowiązał się w ciągu półtora tygodnia, nawet tygodnia, na powołanie zespołu roboczego Solidarność-rząd. Na jego czele ze strony rządowej stanie prawdopodobnie szef kancelarii (premiera) minister Kuchciński. Z naszej strony będzie pan przewodniczący Nakonieczny" - poinformował Duda. Podkreślił jednocześnie, że potrzebne jest rozpoczęcie pilnych rozmów w sprawie postulatów płacowych i emerytur stażowych.

"Nastąpiło zbliżenie i to chyba będzie najłatwiejsza sprawa dotycząca odmrożenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2023 r. Obliczanie tego funduszu nie będzie z ostatniego półrocza 2019 r. tylko ostatniego półrocza 2022 r. (...) Jeżeli się to uda, fundusz socjalny będzie obliczany już na bieżąco, a nie z poślizgiem" - stwierdził.

Dodał też, że premier "z wielkim zrozumieniem" podszedł do problemów w DPS-ach, spraw dotyczących nauczycieli i służb.

Dopytywany o to, czy zorganizowanie marszu w Warszawie jest aktualne, Duda powiedział: "marsz jest zawieszony i jeżeli się okaże, że deklaracja premiera to pic na wodę, to marsz będzie odwieszony i pójdzie z potrójną siłą".

"Czekamy i mówimy: sprawdzam" - podkreślił.

Protest związkowców miał przejść spod siedziby Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej, dalej przed gmach Sejmu i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Pikieta miała zakończyć się przed budynkiem ambasady Federacji Rosyjskiej przy ulicy Belwederskiej.