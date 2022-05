Piotr Duda: Solidarność to największa organizacja związkowa w naszym kraju

Solidarność to największa organizacja związkowa w naszym kraju, żadna partia polityczna, żaden ruch społeczny nie może poszczycić się taką siłą – przypomniał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda podczas otwarcia XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" przypomniał I zjazd związku, który rozpoczął się 5 września 1981 r. w Hali Oliwii w Gdańsku.

"To było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, o prawach człowieka, o prawach pracowniczych, o podmiotowości ludzkiej pracy, o podmiotowości człowieka. A działo się to za żelazna kurtyną, w centrum reżimu komunistycznego" - mówił Piotr Duda. "To było wielkim fenomenem na ówczesne czasy, na ile to było możliwe, bo przecież nie było internetu, śledził ten zjazd cały świat" - dodał.

Jak wskazał, dokumenty, które przyjmował zjazd, były bardzo mocnym fundamentem dla funkcjonowania Solidarności. "Ten pierwszy zjazd miał jeden bardzo ważny dokument. To było +Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej+, które najbardziej zdenerwowało mocarzy na Kremlu. I oto chodziło. Dlatego tak ważna jest nasza historia i tak ważne jest, by nasz statut, nasza preambuła, która opiera się na wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła, była i jest bardzo ważna, bo Solidarność się krzyża nie wstydzi, bo Solidarność krzyż ma w sercu i ten krzyż niesiemy przez całą naszą związkową działalność w codziennej pracy związkowej, w zakładzie pracy" - powiedział Piotr Duda

Mówiąc zaś o obecnym XXX Zjeździe podkreślił, że "to święto nie tylko związku zawodowego Solidarność, ale święto ludzi pracy".

"Związek Solidarność, jako największa organizacja związkowa w naszym kraju, najsilniejsza, bo przecież liczymy prawie 700 tys. członków - żadna partia polityczna, żaden ruch społeczny nie może się poszczycić taką siłą, jaką ma związek zawodowy Solidarność - ale naszą siłą jest nasza wiara i nasze działania merytoryczne, o których dzisiaj będziemy mówili (...)" - powiedział Piotr Duda. "Dziś tutaj pod Giewontem bije serce Solidarności" - wskazał.

"Jesteśmy tutaj, ale nie możemy być do końca bardzo uśmiechnięci, bo od 24 lutego wszystko się zmieniło. Świat się zatrzymał i nic już nie będzie takie jak było, tylko solidarność się nie zmieniła. Solidarność - ta w naszych sercach, wszystkich Polaków - i Solidarność - ta związku zawodowego" - podkreślił.

"Otworzyliśmy nasze serca jako cały naród, ale także jako związkowcy z Solidarności, niosąc pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom, przyjęliśmy ich do siebie, w nasze domy, do naszych solidarnościowych ośrodków, bo nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca, jak bandyta Putin swoją armią najechał na wolny demokratyczny kraj, jakim jest Ukraina" - mówił przewodniczący NSZZ "Solidarność".