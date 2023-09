Piotr Duda: wiemy, jaka jest prawda i pokażemy ją przy najbliższych wyborach

Wiemy, jaka jest prawda i tę prawdę pokażemy przy najbliższych wyborach parlamentarnych – mówił w niedzielę na Jasnej Górze przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Wyraził zadowolenie, że wyborom parlamentarnym będzie towarzyszyć referendum, dotyczące m.in. wieku emerytalnego.

Wystąpienie lidera Solidarności poprzedziło główne uroczystości organizowanej przez NSZZ Solidarność dorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy. To kontynuacja inicjatywy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który w maju 1982 roku poprowadził na Jasnej Górze drogę krzyżową dla robotników Huty Warszawa. Idea ks. Jerzego przerodziła się później w ogólnopolską pielgrzymkę - w tym roku odbyła się ona po raz 41.

W swoim wystąpieniu Piotr Duda przytoczył słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki o tym, iż "prawda jest niezmienna; prawdę nie można zniszczyć tą lub inną decyzją, tą lub inną ustawą".

"Powiem bardziej dosadnie: nigdy kłamstwo nie zwycięży prawdy, żaden briefing prasowy tego czy innego polityka nie zwycięży prawdy. A my wiemy, jaka jest prawda i tę prawdę pokażemy przy najbliższych wyborach parlamentarnych" - powiedział lider Solidarności, co zebrani nagrodzili oklaskami.

Nawiązując do zbliżających się wyborów parlamentarnych Duda ocenił, że jest to "wielki dzień; o to walczyła Solidarność - o demokrację".

"W tym dniu to my przejmujemy władzę. Nie pan prezydent, nie pan premier, nie ministrowie. To my, obywatele, mamy w ręku władzę, a dodatkowo jeszcze dojdzie nam możliwość wypowiedzenia się w referendum - tak bardzo ważnym dla nas, gdzie zebraliśmy ponad 3 mln podpisów w 2012 roku (w sprawie wieku emerytalnego - PAP) " - powiedział przewodniczący.

"Nie dość, że to my w tym dniu wybierzemy kolejne władze, to jeszcze nakreślimy kierunki ich działania. Cóż może być piękniejszego, jak nie taka forma najwyższa naszej demokracji" - dodał Piotr Duda.

Doroczna pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę jest - jak ocenił związkowiec - "wielką manifestacją przywiązania polskich pracowników do wiary i wartości", a także manifestacją solidarności środowisk pracowniczych. Duda zapewnił, że związek Solidarność dba o interesy pracownicze i stara się "dawać dobro", choć zdarza się, że ludzie Solidarności są atakowani i obrażani.

Wśród sukcesów, osiągniętych po trudnych negocjacjach z rządem, związku lider Solidarności wymienił tzw. emerytury pomostowe dla pracowników zatrudnionych w szczególnie trudnych warunkach oraz Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Podkreślił, że aby skutecznie walczyć o postulaty pracownicze, związek musi mieć pełną swobodę działania w zakładach pracy, a działacze związkowi - odpowiednią ochronę, którą udało się im zapewnić.

"Mamy systemowe rozwiązanie, którym jest zmiana w Kodeksie Postępowania Cywilnego, pozwalająca dać skuteczną ochronę naszym przedstawicielom w zakładzie pracy, żeby nie mogli być z dnia na dzień zwalniani przez pracodawców. To wielki sukces Solidarności i dialogu społecznego w naszym kraju" - powiedział Duda, przypominając, że o takie rozwiązanie związek walczył od ponad 20 lat.

Szef Solidarności zastrzegł, że "podpisane porozumienie to nie koniec rozmów i dialogu Solidarności z rządem" - związek zamierza zabiegać o sfinalizowanie zapowiedzianych już przez rząd rozwiązań dotyczących tzw. emerytur stażowych.

"Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy tą drogę (do emerytur stażowych - PAP) otwartą. Jest to deklaracja, ale deklaracja, która otwiera drogę do tego, aby jeszcze w tym roku przy sprzyjających okolicznościach te emerytury stażowe mogły stać się faktem. To kolejny bardzo ważny nasz postulat do zrealizowania i tego będziemy się jako ludzie Solidarności trzymali" - powiedział Duda.

Przypomniał jednoznaczną postawę Solidarności wobec ataków na papieża Jana Pawła II. "Solidarność nie mogła się inaczej zachować, bo gdy inni milczą, Solidarność mówi prawdę - i tak też się stało. Broniliśmy, bronimy i będziemy bronić ojca świętego Jana Pawła II" - powiedział na Jasnej Górze przewodniczący Solidarności.

Niedzielna 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się pod hasłem "Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać!". Uczestniczą w niej związkowcy z całej Polski. Rząd reprezentuje m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Listy do uczestników zgromadzenia nadesłali prezydent i premier. Centralnym punktem pielgrzymki była msza św. z homilią metropolity katowickiego abp. Adriana Galbasa.