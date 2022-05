Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji

Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – powiedział dziennikarzom podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, przewodniczący Piotr Duda.

"Przewodniczący rosyjskich związków Michaił Szmakow mówił o denazyfikacji Ukrainy i mówił o tym, że prezydent Zełenski to hitlerowiec. To jest sytuacja skandaliczna i Światowa Federacja Związków Zawodowych opieszale podchodzi do tego, prosi rosyjską federację o zmianę stanowiska, ale nie podjęła dotychczas stanowczych działań" - podkreślił Piotr Duda.

"Jeżeli Światowa Federacja Związków Zawodowych tak dalej będzie postępować, to będziemy się zastanawiać nad tym, czy chcemy być w tej Federacji i siedzieć przy stole z ludźmi, którzy mają krew na rękach. Jeżeli chcą faktycznie działać w taki sposób, to my ustąpimy z międzynarodowych struktur, a w naszych miejsce niech sobie przyjmą związkowców chociażby z Korei Północnej, bo to jest ich widocznie taka struktura i niech w ten sposób sobie działają. Oni nas kompletnie nie rozumieją, to inny świat. My jesteśmy blisko granicy ukraińskiej i wiemy, że Ukraińcy walczą także za naszą wolność, a my robimy, co możemy żeby im pomóc" - kontynuował szef "Solidarności".

Duda wyjaśnił, że NSZZ "Solidarność" już kilkakrotnie apelował o usunięcie przedstawicieli rosyjskich związków ze światowych struktur.

"Wszystko rozpoczęło się od tego, że zwróciliśmy się do władz rosyjskich związków zawodowych, aby się jasno określili, po której są stronie. Nie musieliśmy długo czekać, bo oficjalnie poparli w całej rozciągłości mordercę i ludobójcę Putina" - poinformował Duda.

Podkreślił on, że władze "Solidarności" mają wątpliwości co do intencji międzynarodowych struktur związkowych.

"Niestety, europejskie związki zawodowe to w większości są związki socjalistyczne albo komunistyczne. Oni nie mogą tego pojąć, że w Polsce może być związek zawodowy, który ma wartości chrześcijańskie oraz naukę społeczną kościoła wpisane w swoim statucie i ma za patrona błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Ci związkowcy wywodzą się z głębokiego komunizmu i socjalizmu i nie mogą tego pojąć, a my nie możemy sobie pozwolić na to, aby na spotkaniach europejskich obrady były rozpoczynane +Międzynarodówką+ (hymnem socjalistów - PAP), bo też tak się zdarzało, a ja wtedy wychodziłem z sali. Niestety takie rzeczy się dzieją".

Duda przekazał także, że sprzymierzeńcami "Solidarności" w kwestii wykluczenia Rosji z międzynarodowych struktur są związki skandynawskie, ale jest to mniejszość.

"W kuluarach popierają nas wszyscy, ale jak przychodzi do głosowania, to różnie to wygląda" - zakończył Duda.

Piątek był drugim dniem XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem. Podczas pierwszego dnia obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki.