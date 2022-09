Piotr Gliński: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem wpisuje się w politykę muzealną

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem wpisuje się w politykę muzealną ostatnich lat; obecnie realizujemy ok. 300 instytucji pamięci, instytucji muzealnych - mówił wicepremier, szef MKiDN prof. Piotr Gliński. Jak ważna jest suwerenność, tożsamość narodowa widzimy w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie - dodał.

Wicepremier Piotr Gliński bierze udział w otwarciu nowej siedziby Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

"Aż dziw, że przez tyle lat państwo polskie nie zbudowało takiej instytucji" - podkreślił szef MKiDN w czasie uroczystości. "Nadrobiliśmy to. Możemy zameldować wszystkim Polakom, że to zadanie zostało wykonane. Wykonane wspólnie, co też jest bardzo ważne" - oświadczył.

Według Piotra Glińskiego "to muzeum wpisuje się w politykę muzealną ostatnich lat". "W tej chwili realizujemy w bardzo wielu miejscach w Polsce, w bardzo wielu konfiguracjach, także jeżeli chodzi o współpracę, ok. 300 instytucji pamięci, instytucji muzealnych. Mówię o poważnych instytucjach muzealnych" - zaznaczył.

Szef resortu kultury przypomniał, że już wiele z nich zostało otwartych. Wymienił Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej, a także Muzeum Czartoryskich czy Muzeum Pamięci Sybiru. "Pierwsze takie muzeum, które zbudowaliśmy wspólnie z samorządem miasta Białystok" - zaznaczył.

Wymienił także Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, które jest poświęcone ważnemu wycinkowi polskiej historii, a zapomnianemu, czy Panteon Śląski, "poważne muzeum pamięci Górnego Śląska".

"Tych instytucji muzealnych budujemy bardzo wiele. To wynika z tego, że przez lata pewne obszary w polskiej pamięci, jak muzea poświęcone Kresom budowane nie były. Budujemy także największą inwestycję - Muzeum Historii Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli wszyscy się spotkać - cały polski naród, zaprosimy całą Europę, a może i świat - na otwarciu Muzeum Historii Polski" - podkreślił szef MKiDN.

"Dlaczego otwieramy muzeum Bitwy pod Grunwaldem czy budujemy te wszystkie instytucje muzealne? Z tych powodów, o których wspominałem. Pamięć tworzy tożsamość, tożsamość jest niezbywalna dla utrzymywania i rozwijania suwerenności wspólnot politycznych" - podkreślił szef resortu kultury.

"Budujemy tę suwerenność właśnie m.in. poprzez instytucjonalizowanie pamięci" - dodał minister. "Jak bardzo ważna jest suwerenność, tożsamość narodowa i patriotyzm widzimy wyraźnie w kontekście tragicznych wydarzeń, które mają miejsce na Ukrainie w następstwie brutalnego ataku Federacji Rosyjskiej. To także każe nam pamiętać, jak ważne są wspólnoty narodów i ludzi dobrej woli" - podkreślił Piotr Gliński.

Autorki: Anna Kruszyńska, Agnieszka Libudzka

akr/ ali/

