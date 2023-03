Piotr Gliński: prace nad odbudową Pałacu Saskiego zgodne z harmonogramem

Prace nad odbudową Pałacu Saskiego są na właściwym etapie, czyli są zgodne z harmonogramem – powiedział w piątek w Radiu Wrocław wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Szef resortu kultury w piątek przebywa we Wrocławiu. Odwiedził wrocławskie Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

W wywiadzie udzielonym Radiu Wrocław Gliński mówił m.in. o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Szef resortu kultury powiedział, że prace na tą inwestycją są na właściwym etapie, "czyli są zgodne z harmonogramem".

"Udało nam się ogłosić konkurs architektoniczny zgodnie z harmonogramem, mimo że nie jest to łatwe, bo to jest teren, który nie należy do nas. To jest teren miejski" - mówił.

Wicepremier powiedział też, że trwają przygotowania do prac archeologicznych. "To są skomplikowane rzeczy, ale te badania w tym roku na pewno ruszą. Chodzi o badania pod tymi budynkami, gdzie dotychczas nie były badania przeprowadzane. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Pałac Brühla, to spodziewamy się tam, co tu dużo mówić, rewelacji, ponieważ to jest teren, który nie był badany archeologicznie nigdy. Zawsze w takich sytuacjach mamy naprawdę artefakty niebywałe" - mówił.

Gliński był również pytany o odzyskiwanie zaginionych podczas wojny dzieł sztuki. "Prowadzimy w tej chwili 130 postępowań restytucyjnych w 15 krajach świata, więc co chwila coś wpada. Mogę powiedzieć, że ostatnio odzyskaliśmy obraz bardzo znanego polskiego malarza. To będzie na pewno, poprzez nazwisko tego malarza, coś atrakcyjnego. Z drugiej strony dopiero co dwa tygodnie temu była taka sytuacja, że pracownik pojechał na pierwsze rozmowy do Niemiec, ws. odzyskania pewnego obrazu i tam się okazało, że jest okazja, że ten obraz natychmiast może być oddany. Po prostu pani przyniosła obraz na rozmowy" - opowiadał wicepremier wskazując, że obraz jest już w konsulacie polskim w Monachium.