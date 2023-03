Piotr Gliński: w tym tygodniu do MKiDN trafił zestaw 26 grafik z kolekcji Jacoba Kabruna

W tym tygodniu do MKiDN trafił zestaw 26 grafik z kolekcji Jacoba Kabruna, kupca gdańskiego żyjącego na przełomie XVIII i XIX w. - poinformował w piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Odzyskane straty wojenne trafią do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W warszawskiej siedzibie resortu kultury odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano nowo odzyskane straty wojenne - zestaw grafik z kolekcji Jacoba Kabruna. "W tym tygodniu do MKiDN przyniesiono te grafiki. Oczywiście, kilka tygodni wcześniej były rozmowy. Grafiki są i wybitne i bardzo ciekawe, ponieważ to jest zestaw 26 grafik z kolekcji Jacoba Kabruna, kupca gdańskiego żyjącego na przełomie XVIII i XIX w., którego kolekcja była podstawą budowy kolekcji gdańskiego Muzeum Miejskiego, którego tradycje przejęło po II wojnie światowej Muzeum Narodowe w Gdańsku. Te grafiki wracają do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzisiaj podpiszemy odpowiednią umowę" - ogłosił.

Wicepremier przypomniał, że "kolekcja Kabruna była w czasie wojny wywieziona z Gdańska". "Niemcy próbowali ją ukryć. Znalazła się ostatecznie najprawdopodobniej na terenie Turyngii i gdy Turyngia przeszła w lipcu 1945 r. pod administrację Armii Czerwonej, jak to zawsze bywa, Rosjanie te grafiki gdzieś wywieźli. Najprawdopodobniej te, które tutaj widzimy, zostały przez jakiegoś czerwonoarmiejca za samogon sprzedane i pozostały na naszych terenach. 1,5 tys. grafik z ponad 7 tys. wróciło do Polski po 1956 r. Natomiast tak dużej kolekcji, która by wróciła, od dawna nie mieliśmy" - powiedział.

Dodał, że pochodzenie grafik odkrył marszand, historyk sztuki Sylwester Rudnik i poinformował o tym posiadacza grafik Piotra Molendę. "Obaj panowie stwierdzili, że jest to właśnie ta kolekcja Kabruna i posiadacz bezwarunkowo, natychmiast podjął decyzję o zwrocie jej Skarbowi Państwa, za co obu panom bardzo dziękujemy. To jest taka normalna, obywatelska postawa ludzi, którzy funkcjonują na rynku dzieł sztuki. Takich postaw potrzebujemy jak najwięcej, bo dzięki temu w ciągu kilku tygodni w zasadzie cały proces się dokonał" - zwrócił uwagę Gliński.

Szef MKiDN poinformował, że obaj mężczyźni zostaną uhonorowani Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Podziękował również swoim współpracownikom za zaangażowanie w odzyskiwanie dzieł sztuki. "Dzięki temu, że tak dobrze moi współpracownicy działają w sensie odzyskiwania kolejnych dzieł sztuki i tak dobrze państwo - mówię o dziennikarzach, mediach - komunikujecie to opinii publicznej, mamy pozytywny, dobry klimat do odzyskiwania. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ten klimat będzie także np. przełożony na postawę innych państw naszych sąsiadów ze wschodu, z zachodu, aby także uczestniczyli w tym dobrym klimacie oddawania dzieł sztuki, które Polska w czasie wojny utraciła, bo to wciąż jest przecież kropla w morzu naszych oczekiwań" - podsumował.