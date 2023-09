Piotr Gliński: wszystko to, co dotyczy lokalności zawsze jest interesujące

Wszystko to, co dotyczy lokalności zawsze jest interesujące - powiedział w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas wydarzenia "Plac Szembeka. Wiem - bo jestem stąd" na warszawskim Grochowie. Organizatorem Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

"Chciałem tylko podziękować gospodarzowi, księdzu proboszczowi, bo jest on tak gościnny, że dzięki niemu nasza nowa instytucja kultury - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych mogła zorganizować to wydarzenie. Centrum mieści się w starej drukarni przy ul. Mińskiej i tam będziemy rozwijać przemysły kreatywne i tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy dotyczące kultury i tej tradycyjnej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, i tej nowoczesnej, bo musimy być otwarci na nowoczesność" - powiedział w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas wydarzenia "Plac Szembeka. Wiem - bo jestem stąd".

"Nie wiem, co zobaczymy, ale myślę, że będzie to bardzo interesujące, bo wszystko to, co dotyczy lokalności zawsze jest interesujące" - dodał.

"Jestem szczęśliwy, że możemy budować naszą wspólnotę i możemy być dumni, z tego, że mamy ten piękny kościół i to piękne miejsce. Ten ogród się dziś wypełnia. Dlatego dziękuję panu ministrowi, bo pewnie sami byśmy takiego koncertu tu nie zorganizowali" - powiedział proboszcz warszawskiej parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie ks. Krzysztof Ukleja.

Wydarzenie kulturalne "Plac Szembeka. Wiem - bo jestem stąd" zostało przygotowane przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych - w ogrodzie obok plebanii przy ul. Chłopickiego 2. Mieszkańcy Grochowa obejrzeli występ Warszawskiego Chóru Chłopięcego, który wykonał pieśni z kilku epok oraz koncert Hiper Band - "Warszawskie Beat'y - tradycyjne piosenki warszawskie w nowoczesnym brzmieniu". Ponadto zorganizowano strefę kinową, grę terenową dla dzieci. IPN zaprezentował projekt gamingowy "Gra szyfrów" dla młodzieży.

"To nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale przede wszystkim do zanurzenia się w historii prawobrzeżnej Warszawy i odkrycia jej fascynujących opowieści" - podał organizator wydarzenia.

Wieczorem odbyło się widowisko muzyczno-teatralne "Suita Grochowska" w reżyserii Rafała Sawickiego. Według informacji w mediach społecznościowych "to impresja zainspirowana historią Grochowa nawiązuje do miejsc, których już nie ma i przypomni nam postacie, za którymi tęsknimy".

Rafał Sawicki jest absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Występował w Teatrze Narodowym w spektaklach "Noc listopadowa. Sceny dramatyczne" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, "Saragossa" w reżyserii Tadeusza Bradeckiego oraz w filmach m.in. w "Szamance" Andrzeja Żuławskiego, "Mojej Angelice" Stanisława Kuźnika oraz "Polocie" Michała Wnuka. Ma na swoim koncie kilka aktorskich nagród. W 2004 r. uhonorowany został Laurem Dembowskiego za rolę w "Ulicy Gagarina", a w 2009 r. - Nagrodą Specjalną im. Romana Brandstaettera poznańskiego konkursu "Noc Verba Sacra". Jest również dwukrotnym laureatem Nagrody Teatralnej Złota Maska.

Wydarzenie "Plac Szembeka. Wiem - bo jestem stąd" zakończy się wieczornym koncertem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych to instytucja kultury istniejąca od 2022 r. W CRPK aspirujący artyści mogą realizować swoje ambitne idee, pomysły i przedsięwzięcia. Centrum powstało w Warszawie, na Pradze, w kompleksie dawnej drukarni naukowej.

"Przestrzeń, którą dysponujemy, posiada olbrzymi potencjał. Dzięki niej tworzymy instytucję kultury wspierającą i promującą przemysły kreatywne na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. W naszych działaniach skupiamy się na wspieraniu polskich przemysłów kreatywnych, w tym gamedevu, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i użytkowych. Wierzymy, że w tych dziedzinach drzemie olbrzymi potencjał, który wydobędziemy poprzez wspieranie ich przedstawicieli. Naszym podstawowych celem jestem wspieranie rozwoju polskich przemysłów kreatywnych" - podało CRPK.

