Piotr Gliński złożył życzenia urodzinowe Zygmuntowi Koniecznemu

Z okazji 85. rocznicy urodzin proszę przyjąć wyrazy uznania dla Pana imponujących osiągnięć artystycznych i znakomitego dorobku o niebagatelnym znaczeniu dla kultury polskiej - napisał minister kultury Piotr Gliński w liście do Zygmunta Koniecznego.

Jak wskazał szef resortu kultury, droga artystyczna Koniecznego "znaczona jest wielką charyzmą i talentem, począwszy od samego debiutu w kabarecie +Piwnica pod Baranami+ pod koniec lat pięćdziesiątych". "Pana muzyka doskonale wydobywa wszystkie niuanse tekstu literackiego, od jego struktury formalnej do warstwy symbolicznej i znaczeniowej. W pamięci pozostaną liczne kompozycje piosenek dla wykonawców Piwnicy, a zwłaszcza te śpiewane przez Ewę Demarczyk, jak +Czarne anioły+ do słów Wiesława Dymnego, +Grande valse brillant+ Juliana Tuwima, +Karuzela z madonnami+ Mirona Białoszewskiego czy +Wiersze wojenne+ Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" - czytamy w liście.

Gliński wskazał również, że niezwykła wyobraźnia Koniecznego "przyniosła także obfitość wzruszeń w szczególnej dyscyplinie, jaką jest muzyka teatralna". W swoim liście szef MKiDN wspomniał muzykę do sztuki Arthura Millera "Widok z mostu" w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego czy liczne partytury, zwłaszcza do sztuk Stanisława Wyspiańskiego, w tym do "Wyzwolenia" i "Nocy Listopadowej" w Starym Teatrze w Krakowie.

Jak czytamy w liście, "cenna różnorodność Pańskiej twórczości to również niezapomniane muzyczne ilustracje, a także kontrapunkty obrazu dzieł filmowych. Jako autor muzyki do ponad stu filmów telewizyjnych, krótkometrażowych i animacji rozwinął Pan szczególny dar wzruszania, budowania napięcia i angażowania wielu emocji". Gliński zwrócił także uwagę, że "ten rozpoznawalny, charakterystyczny styl, którego oryginalność tkwi w sposobie doboru i syntezie różnych elementów muzycznych, niezmiennie cieszy pasjonatów kina i miłośników muzyki".

Szczególne uznanie wzbudzają kompozycje do filmów Jana Jakuba Kolskiego "Pornografia" i "Jasminum" oraz do "Doliny Issy", "Lawy", "Jańcio Wodnika", "Historii kina w Popielawach" czy "Prymasa". "Takie osiągnięcia artystyczne są powodem do dumy i głębokiej wdzięczności" - podkreślił Gliński.

Szef MKiDN wskazał także, że "niewątpliwym świadectwem imponujących dokonań i szlachetnego podejścia do zawodu, poza licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi za piosenki, muzykę sceniczną i filmową, było uhonorowanie Pana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Niech mi wolno będzie podziękować za wszystkie wspaniałe chwile i wzruszenia, których dostarczyła Pańska twórczość oraz za znakomity wkład w rozwój polskiej kultury, stanowiący inspirację dla kolejnych generacji artystów. W dniu osobistego święta składam życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych rzeczy najlepszych.

Zygmunt Konieczny to kompozytor, twórca polskiej piosenki literackiej, autor muzyki teatralnej i filmowej. Urodził się 3 stycznia 1937 roku w Krakowie. W latach 1956-1962 studiował kompozycję u Stanisława Wiechowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

Zadebiutował w 1959 w krakowskim kabarecie "Piwnica pod Baranami", z którym związany był do 1967. Skomponował wiele piosenek dla wykonawców "Piwnicy", zwłaszcza dla Ewy Demarczyk, z którą współpracował od 1962. W jej repertuarze znalazły się m.in. takie piosenki Koniecznego jak: "Karuzela z madonnami", "Tomaszów", "Grande Valse Brillante", "Groszki i róże". Od początku swojej drogi twórczej Konieczny współpracuje z teatrem. Zadebiutował w 1959 roku muzyką do sztuki "Widok z mostu" Arthura Millera w reżyserii Jerzego Golińskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Najmocniej (od 1963) związał się ze Starym Teatrem w Krakowie, dla którego napisał sporo ważnych partytur, z "Nocą listopadową" na czele.

Konieczny jest także twórcą muzyki do ponad stu filmów fabularnych, telewizyjnych i krótkometrażowych.