Piotr Müller: rząd podejmuje działania, by zachęcać medyków do pracy w kraju

Rząd podejmuje działania, które mają skłaniać medyków, także lekarzy, do pozostania w kraju – zapewnił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller, wskazując m.in. wprowadzane podwyżki płac.

Rzecznik był pytany na konferencji w Warszawie o dane dotyczące lekarzy, którzy chcą wyjechać za granicę. Portal Rynek Zdrowia podał w tym tygodniu, że do 30 czerwca 2022 roku liczba wniosków zgłoszonych do Naczelnej Izby Lekarskiej o wydanie takowego zaświadczenia wyniosła 445, czyli już w tej chwili jest ich niemal tyle, co w kilku ostatnich latach, licząc pełne 12 miesięcy.

"Nie znam tych danych, więc trudno mi się odnieść" - powiedział mediom rzecznik rządu Piotr Müller.

"Jeżeli chodzi o dane związane z lekarzami to mogę tylko powiedzieć, jak wyglądają kwestie związane z podwyższeniem wynagrodzeń w tym roku (...) - lekarz specjalista drugiego stopnia 21 proc. podwyżki, lekarz specjalista pierwszego stopnia 32 proc. podwyżki, magister pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta itd. - 33 proc. podwyżki" - podał.