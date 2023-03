Piotr Müller: stawiamy na zasadę zrównoważonego rozwoju, bo uważamy, że Polska jest jedna

Stawiamy na zasadę zrównoważonego rozwoju, bo uważamy, że Polska jest jedna – mówił w sobotę w Bytowie (Pomorskie) rzecznik rządu Piotr Müller podczas spotkania z mieszkańcami.

Rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się w sobotę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z mieszkańcami w ramach trasy Prawa i Sprawiedliwości "Przyszłość to Polska", podczas której partia buduje program wyborczy.

Zaznaczył, że rząd PiS w ciągu blisko ośmiu lat zbudował bardzo szeroki system programów społecznych, przy jednoczesnym obniżeniu podatków, w tym CIT i PIT, i zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Dodał, że budżet państwa w porównaniu z 2015 r. jest dwukrotnie wyższy. Müller podkreślił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie uszczelnienie systemu podatkowego i walka z luką VAT-owską. Ta, jak podał w przygotowanym zestawieniu, spadła z 24 proc. do 4,4 proc.

Rzecznik rządu wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło na lokalne społeczności, małe miasta i wsie, w odróżnieniu od poprzedniej władzy. "Oni stawiali na duże miasta, zapominali o małych. My (…) stawiamy na zasadę zrównoważonego rozwoju, bo uważamy, że Polska jest jedna" - mówił Müller, podając przykład m.in. realizowanych programów skierowanych do mieszkańców terenów popegeerowskich.

Müller wspomniał także o rządowych programach 500 Plus, 300 Plus, rodzinnym kapitale opiekuńczym oraz o 13. i 14. emeryturze. "Nie pozwolimy na likwidację tych rozwiązań" - podkreślił, zapowiadając, że program także 14. emerytury zostanie wpisany ustawowo. "Jeszcze w tym roku przyjmiemy to rozwiązanie zgodnie z zapowiedziami prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego" - zapewnił.

Przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji covidowej, bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej postawił na tarcze antycovidowe i programy pomocowe. To "inny model" od tego, jaki chciałaby powtórzyć Koalicja Obywatelska. "Oni przyjmują model braku reakcji, niewidzialnej ręki rynku. To jest ta różnica między Polską solidarną, gdy rząd interweniuje w trudnych sprawach, a Polską, która jest liberalna, która zostawia obywateli bez pomocy" - mówił rzecznik rządu.

Ocenił także wartość obietnic składanych na spotkaniach przedwyborczych Donalda Tuska. "Donald Tusk to, co obiecuje, tego nie realizuje. Miał już szansę być premierem, mógł realizować swoje obietnice" - podsumował Müller.