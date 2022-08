Piotr Mazurek: Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy to odpowiedź na postulaty młodzieży

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy to odpowiedź na postulaty młodzieży. To konkretne narządzie, w tym finansowe, które ma zachęcać młodych ludzi, by angażowali się w działania na rzecz dobra wspólnego - powiedział pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

Mazurek w piątek w TVP Info pytany był o Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy. Od czwartku młodzieżowe organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o granty z programu.

"Fundusz Młodzieżowy to bezpośrednia odpowiedź rządu na postulaty, propozycje samej młodzieży. W zeszłym roku prowadziliśmy przez wiele miesięcy największe w historii Polski konsultacje publiczne, pogłębione, warsztatowe, w których każdy młody człowiek mógł wziąć udział i mówić o swoich problemach, potrzebach i oczekiwaniach wobec państwa polskiego. Tematów było bardzo wiele. W sumie około 30 tys. osób wzięło udział na nasze zaproszenie w tym projekcie konsultacyjnym. Jednym z głównych wniosków z tych konsultacji była potrzeba konkretnych działań państwa zachęcających młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy publiczne, ułatwiających i dających konkretne narzędzia" - powiedział Mazurek.

"Fundusz Młodzieżowy daje konkretne narzędzia, także finansowe (...), aby młodzi ludzie mogli robić konkretne rzeczy dla dobra wspólnego, dla drugiego człowieka, aby mogli już od najmłodszych lat, od samorządu uczniowskiego, angażować się na rzecz dobra wspólnego" - zaznaczył. "To jest inicjatywa, która ma zachęcać jak największą grupę młodych, aby byli aktywni" - dodał.

Pełnomocnik rządu wskazał też, że w sytuacjach kryzysowych, co - jak wskazał - pokazała np. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i przybycie uchodźców wojennych, "państwo, służby państwowe, dużo sprawniej funkcjonuje, kiedy ma po swojej stronie bardzo sprawnego partnera w postaci zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego". "Wolontariusze, który są takim bardzo dobrym przedłużeniem państwa, często są tam, w lokalnych społecznościach, gdzie państwo z oczywistych przyczyn jest chwilę później" - zauważył. "Współpraca ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim jest w interesie nas wszystkich" - zaznaczył.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy opiera się na trzech priorytetach. Pierwszy z nich to aktywizacja młodzieży na najniższym szczeblu - w samorządach uczniowskich, szkolnych i młodzieżowych radach samorządowych. Drugi to działania organizacji młodzieżowych w życiu publicznym, a trzeci - wzmocnienie kompetencji organizacji.

Program skierowany jest do młodzieżowych organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o granty na realizację ciekawych projektów społecznych i na swój rozwój, a pośrednio także do grup nieformalnych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i samorządów uczniowskich, które na późniejszym etapie będą mogły pozyskać środki finansowe poprzez mechanizm regrantingu. Organizacje młodzieżowe mogą starać się o przyznanie im dotacji do 250 tys. zł, a podmioty chętne do pełnienia funkcji regrantera - aż do 2,5 mln zł.

"Stawiamy na ocenę pomysłu - jeżeli ktoś ma dobry pomysł, wartościowy. Szczególnie warto oceniać pomysł z punktu widzenia lokalnej społeczności, ta lokalność - poziom wiejski, poziom osiedlowy, małe miasteczko, także wielkiego miasta. Tutaj chcemy skupiać się na obszarach, gdzie do tej pory ta oferta dla młodzieży chcącej być aktywną była nie zawsze zbyt szeroka" - mówił Mazurek.

Przypomniał, że Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy został zaplanowany w perspektywie lat 2022-2033. Środki finansowe przeznaczone na program w tym roku to 10 mln zł, w latach kolejnych będzie to po 20 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem generatora System Obsługi Dotacji NIW-CRSO na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl/. Zainteresowane środowiska mogą składać wnioski do 12 września 2022 roku do godz. 16.00.

Pełnomocnik poinformował, że szczegółowe informacje oraz porady dotyczące przygotowania wniosku w ramach programu można znaleźć na stronie NIW - niw.gov.pl. Pytania dotyczące programu można zadawać także poprzez pocztę elektroniczną - fm@niw.gov.pl. Odpowiedzi na pytania można uzyskać też za pośrednictwem infolinii. Jej numer to 601 901 327.

