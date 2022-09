Piotr Uszok honorowym obywatelem Katowic

Wieloletni prezydent Katowic Piotr Uszok odebrał w poniedziałek tytuł honorowego obywatela tego miasta. Uchwałę w tej sprawie przyjęli w radni podczas uroczystej sesji, zwołanej z okazji 157. rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

Uszok był prezydentem Katowic w latach 1998-2014, należał do grupy najbardziej znanych samorządowców w Polsce. Jego rządy upłynęły pod znakiem inwestycji, które odmieniły oblicze miasta. Chodzi m.in. o powstałą na pokopalnianych terenach Strefę Kultury, gdzie wybudowano Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR). Z wnioskiem o nadanie Uszokowi tytułu honorowego obywatela Katowic wystąpił w lipcu obecny prezydent Marcin Krupa.

Tuż po przyjęciu przez radnych uchwały wzruszony Uszok powiedział, że to dla niego wyjątkowy dzień. "Mam świadomość, przyznanie tego tytułu jest wynikiem zmian jakie zaszły w Katowicach, lecz trzeba wyraźnie podkreślić, że bez zaangażowania i ciężkiej pracy współpracującej ze mną kadry kierowniczej, jak i wielu pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych nie byłoby to możliwe" - mówił honorowy obywatel Katowic.

Wyraził przekonanie, że wszystkie zmiany, które nadały Katowicom nowy wymiar rozwojowy można było zrealizować dzięki mądrości radnych i zaufaniu, jakim go darzyli. "Ja byłem tym przysłowiowym dyrygentem, lecz wy byliście orkiestrą" - podkreślił, nawiązując do miejsca zwołania uroczystej sesji, która odbyła się w siedzibie NOSPR.

Zmiana oblicza miasta to dzieło wielu rąk i umysłów, a nie jednej osoby - podkreślił Uszok. Dziękował także mieszkańcom Katowic, bliskim, że wspierali go w pracy samorządowej, a także obecnemu prezydentowi i jego zastępcom. Jak ocenił miasto nadal bardzo dobrze się rozwija.

Jeszcze przed głosowaniem w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta laudację na cześć Uszoka wygłosił b. premier, a obecnie europoseł Jerzy Buzek. Opisywał zmiany, jakie dokonały się w Katowicach w ostatnich latach, które - jak zauważył - z trudnego do życia miasta przemysłowego zmieniło się w miasto zieleni, kultury i nauki. Buzek mówił m.in. o przebudowie tkanki miejskiej, poprawie komunikacji i działaniach społecznych oraz zmianie wizerunku miasta, w którym dziś organizowanych jest wiele ważnych wydarzeń. Jak ocenił, "Katowice wyszły z ziemi i zobaczył je cały świat".

Według b. premiera, to jak dzisiaj wygląda to miasto jest wynikiem owocnej działalności Uszoka. "Główne cechy Piotra - porządek, systematyczność, pracowitość - to wyróżniające cechy mieszkańców naszego regionu" - zaznaczył Buzek. Jak podkreślił, Uszok w każdym działaniu poszukiwał porozumienia, wspólnotowości. "To było twoim nadrzędnym celem. Nie przyklejałeś się do żadnej partii politycznej, przykleiłeś się do naszych Katowic i naszego Śląska i Polski. Za to jesteśmy ci wdzięczni" - podsumował Buzek.

Piotr Uszok urodził się w 1955 r. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, pracował w kopalni węgla Murcki, dochodząc do stanowiska nadsztygara. W 1990 r. po raz pierwszy został radnym, w 1994 r. wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym m.in. za infrastrukturę, a od 1998 r. pełnił funkcję prezydenta. Przez wiele lat działał w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (m.in. jako jej współprzewodniczący), Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich; w przeszłości kierował obiema tymi organizacjami.

Po 16 latach prezydentury, w 2014 r., Uszok ogłosił, że nie będzie ubiegł się o kolejną kadencję, potwierdzając tym samym swoje wcześniejsze deklaracje. Poparł swojego ówczesnego zastępcę Marcina Krupę, który zwyciężył wyborach samorządowych w 2014 r., a w 2018 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Uszok przez pewien czas był jego doradcą.