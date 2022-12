Piotr Zgorzelski: nie blokujemy paktu senackiego

PSL nie blokuje paktu senackiego ani z niego nie wychodzi – zapewnił w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Wyraził przekonanie, że prezentacja kandydatur do Senatu byłaby teraz przedwczesna. Zapowiedział prezentację dotychczasowych ustaleń w sprawie paktu do końca roku.

Według nieoficjalnych informacji TOK FM ludowcy mieliby blokować ogłoszenie wspólnie uzgodnionych przez opozycję kandydatur do czerwca. Pytany o to w TOK FM w poniedziałek Zgorzelski zaprzeczył tym doniesieniom. Wyraził przekonanie, że "pokazanie w grudniu wszystkich kandydatów do Senatu to wyłożenie wszystkich kart dla PiS".

"Do końca roku planujemy zwołanie konferencji prasowej naszego paktu senackiego, na której przedstawimy dotychczasowe uzgodnienia. Jest powołany i pracuje zespół ekspercko-techniczny, w którym aktywny i stały udział bierze przedstawiciel PSL" - podkreślił. Dodał, że kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w bieżącym tygodniu.

"Ten zespół przeanalizował wyniki ostatnich dwóch wyborów do Senatu w każdym ze 100 okręgów. Na tej podstawie dokonano wspólnej oceny możliwości demokratycznej opozycji w najbliższych wyborach" - relacjonował Zgorzelski.

Dodał, że badania wskazały na wygraną opozycji w 60 okręgach. "I blisko 20 okręgów - może być nawet więcej - gdzie warto dokonać pogłębionej analizy socjologicznej" - zaznaczył. "Dziwię się, że mamy za kilka dni przedstawić wyniki prac senackich wraz z kandydatami, kiedy jeszcze nie są przeprowadzone wyniki badań, nie mamy omówionych tych wyników" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

"Głęboko nieprawdziwa informacja, że my cokolwiek blokujemy. Mamy na to inne spojrzenie, ale to nie znaczy, że blokujemy prace senackie" - oświadczył Zgorzelski.

Zamiarowi wyjścia przez PSL z paktu senackiego zaprzeczył wcześniej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Utworzyliśmy pakt senacki+ i wszystko podtrzymujemy" - powiedział PAP lider ludowców. Zapewnił, że jeśli chodzi o ten pakt, "tam nic złego się nie dzieje".

Pakt senacki to porozumienie zawarte w 2019 roku przez Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL-Koalicję Polską (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu senackiego w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS po jednym wspólnym kandydacie do Senatu. Dało jej to 51 na 100 mandatów w tej izbie parlamentu.