PiS: 12. rocznica katastrofy smoleńskiej z pokazami filmów, koncertami i wystąpieniem J. Kaczyńskiego

W 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w niedzielę 10 kwietnia odbędą się pokazy filmów, koncerty i modlitwy - informuje w piątek PiS. Spodziewane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ma zapowiedzieć "konkretne działania" w sprawie śmierci polskiej delegacji w Smoleńsku.

Zgodnie z opublikowanym przez PiS programem, uroczystości w Warszawie rozpoczną się 10 kwietnia o godz. 8 od mszy w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa Oblubieńca. Następnie o godz. 8.41 zaplanowany jest apel pamięci pod Pałacem Prezydenckim. Także pod Pałacem Prezydenckim ma się odbyć Anioł Pański (godz. 12) oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego (godz. 15).

Ponadto w godzinach 10-11.55, 12.15-15 i 15.15-19 pod Pałacem Prezydenckim odbywać się będą pokazy filmów oraz koncerty.

O godz. 19 w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy.

Na godz. 21 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

Pytany ostatnio przez "Gazetę Polską", czy można się spodziewać deklaracji ws. śmierci polskiej delegacji w Smoleńsku, szef PiS odpowiedział: "Wieczorem 10 kwietnia na pewno poruszę ten temat. Odpowiadając na państwa pytanie - tak, zapowiemy konkretne działania. Nie chcę jednak teraz mówić, jakie".

Z kolei w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia Kaczyński był pytany, czy Polska rozważa działania prawne na forum międzynarodowym w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jak powiedział, jego zdaniem sytuacja do tego dojrzewa.

"My w tej chwili już naprawdę bardzo dużo wiemy, co się naprawdę stało na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach" - oświadczył.

Dodał, że ta sprawa "przez bardzo wielu była zapomniana", a teraz przypomniał ją prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "No i na swój sposób przypomniał ją - mówił Kaczyński - pan premier Rogozin (b. rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin - PAP), za co powinniśmy być mu wdzięczni, chociaż były to pogróżki pod moim adresem".

Wyjaśnił, że chodzi o wpis Rogozina na Twitterze, który został szybko skasowany - zdaniem Kaczyńskiego - przez ten serwis. Według mediów podczas marcowej wizyty J.Kaczyńskiego w Kijowie Rogozin miał napisać na Twitterze: "Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy".

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.