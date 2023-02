PiS:19 nowych wozów trafi do jednostek OSP w regionie radomskim

19 nowych wozów trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w regionie radomskim. W całym kraju nowe samochody strażackie otrzyma 675 jednostek OSP; to rekordowa liczba – powiedział na poniedziałkowej konferencji parlamentarzystów PiS w Radomiu poseł Marek Suski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze otrzymają ochotnicze straże pożarne, m.in. w powiecie białobrzeskim: Stromiec i Radzanów, w powiecie grójeckim: Pniewy, Chynów, Goszczyn, czy w powiecie przysuskim: Potworów i Wieniawa.

Pod koniec ubiegłego tygodnia listę 675 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju, które otrzymają nowe wozy, opublikowało MSWiA i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

"To rekordowe zakupy pojazdów strażackich w skali całego kraju" - ocenił Suski. Z kolei europoseł Zbigniew Kuźmiuk, pokazując zakres wsparcia dla OSP wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy przekazał dwa razy więcej nowych pojazdów strażackich niż rząd PO-PSL.

Zdaniem posłanki Anny Kwiecień decyzja rządu o przyznaniu dotacji na zakup samochodów strażackich jest podyktowana nie tylko chęcią wsparcia OSP, ale także potrzebą rozwoju systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Polsce. "Ochotnicze straże pożarne to ważny element tego systemu; bardzo mocno wspierają Państwową Straż Pożarna w sytuacjach ratowania życia i mienia ludzkiego" - zaznaczyła Kwiecień.

Poseł Dariusz Bąk podkreślił, że jednostki OSP stanowią także ważne centra kultury w małych miejscowościach. "Jak patrzymy teraz na remizy strażackie, świetlice, to od 7 lat poprawiło się bardzo. Nowoczesne budynki, obiekty, z których korzystają też miejscowe społeczności" -mówił.

Zdaniem wiceszefa MON, posła Wojciecha Skurkiewicza kolejna transza wsparcia dla OSP to "swoiste podziękowanie dla druhów ochotników". "Panowie, serdecznie dziękuję w imieniu rządu Rzeczpospolitej za waszą, pracę, służbę, za wasze zaangażowanie" - powiedział Skurkiewicz, zwracając się do obecnych na uroczystości przedstawicieli OSP z regionu radomskiego.

W środę wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów.

Z opublikowanego na stronie MSWiA i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykazu wynika, że 46 pojazdów trafi do jednostek OSP w województwie dolnośląskim, 31 do jednostek w woj. kujawsko-pomorskim, 62 do jednostek w woj. lubelskim, 20 do jednostek w woj. lubuskim, 48 do jednostek w woj. łódzkim, 62 do jednostek w woj. małopolskim, 71 samochodów do jednostek w woj. mazowieckim, 24 do jednostek w woj. opolskim, 52 do jednostek w woj. podkarpackim, 28 do jednostek w woj. podlaskim, 26 do jednostek w woj. pomorskim, 57 do jednostek w woj. śląskim, 32 pojazdy do jednostek w woj. świętokrzyskim, 31 do jednostek w woj. warmińsko-mazurskim, 61 do jednostek w woj. wielkopolskim oraz 24 do jednostek w woj. zachodniopomorskim.

Od 2016 roku do strażaków trafiło 2951 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze Straże Pożarne w tym roku zostaną także wyposażone w inny sprzęt strażacki. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 236 milionów złotych. Pozwoli to na zakup m.in. środków ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne), sprzętu łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu), czy sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pompy, węże).

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ mok/