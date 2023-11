PiS bez wicemarszałka Sejmu. Nie będzie innego kandydata niż Elżbieta Witek

Jesteśmy gotowi na brak wicemarszałka Sejmu - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński po odrzuceniu w poniedziałek przez Sejm kandydatury Elżbiety Witek na to stanowisko. Klub PiS nie zgłosi innego kandydata; jeżeli będzie jakaś zmiana, to z tamtej strony - podkreślił szef PiS.

Jarosław Kaczyński po odrzuceniu przez większość sejmową kandydatury byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że "opozycja jest taka, jaka jest". "Teraz jest co prawda większością, ale to jest opozycja totalna. Jak się zachowywała, to każdy, kto nie ma jakiegoś bielma na oczach, wdział w ciągu tych lat" - dodał.

"Po prostu to jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury, tej wyższej, a oni są z niższej" - powiedział lider PiS.

Dopytywany, czy ze strony PiS będzie inny kandydat na wicemarszałka, Kaczyński odparł: "Nie będzie".

"Jeżeli będzie jakaś zmiana, to z tamtej strony" - stwierdził. Zaznaczył też, że klub PiS jest gotowy na brak wicemarszałka w Sejmie.

Na pytanie, czy PiS ponownie zgłosi kandydaturę Witek, Kaczyński odpowiedział, że "to w tej chwili nie ma żadnego związku".