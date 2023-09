PiS: Donald, drugi raz nie wprowadzisz niemieckich porządków

Rządy Donalda Tuska to było 8 lat niemieckich porządków. Polacy to pamiętają - podwyższenie wieku emerytalnego, bezrobocie ponad 14 proc., niskie płace czy rozbrajanie Wojska Polskiego; Donald, drugi raz tych porządków nie wprowadzisz - stwierdzono we wtorkowym spocie wyborczym PiS.

We wtorek rano na Twitterze PiS zamieściło kolejny spot wyborczy, odnoszący się do lidera PO Donalda Tuska. Narrator w spocie nawiązał do słów Tuska z czwartkowego spotkania z wyborcami w Pile, gdzie lider PO mówił, że są "pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, w Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu". "Mogą mnie od Niemców wyzywać, ale chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby też wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek, w polityce zagranicznej, europejskiej, gospodarczej, w systemie podatkowym, sądownictwie" - powiedział Tusk.

"Donald Tusk obraża Polaków; okupację niemiecką nazywa kulturą Zachodu" - ocenił w spocie PiS narrator, przytaczając tę wypowiedź Tuska. Słowa lidera PO skonfrontowano z wypowiedzią lidera PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w woj. lubuskim, który zaznaczył podczas jednego ze spotkań z wyborcami, że "warto się nad tymi słowami bardzo poważnie zastanowić".

Warto - mówi narrator w spocie Pis - "bo Donald chce wprowadzać porządki, niemieckie porządki", przypominając wypowiedź Kaczyńskiego, który na spotkaniu z wyborcami ocenił, że rządy Tuska to było "8 lat niemieckich porządków".

"Polacy to pamiętają - podwyższenie wieku emerytalnego, zabór pieniędzy z OFE, ubóstwo wśród rodzin, bezrobocie ponad 14 proc, niskie płace, wyprzedaż majątku narodowego, plan obrony na linii Wisły, rozbrajanie Wojska Polskiego, podległość wobec Moskwy i Berlina - Donald, drugi raz tych porządków nie wprowadzisz" - oświadczono w spocie.

