PiS: Jedynką do Sejmu w okręgu 40. poseł Czesław Hoc, za nim wiceministrowie Paweł Szefernaker i Małgorzata Golińska

To honor, zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, i też wielkie zobowiązania i wyzwania – mówił w sobotę w Koszalinie poseł Czesław Hoc, który otwiera listę PiS do Sejmu w koszalińskim okręgu nr 40. Dwójką jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, a trójką wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

"To jest honor, zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, i też wielkie zobowiązania i wyzwania" - mówił w sobotę Hoc jako lider listy PiS do Sejmu okręgu nr 40, obejmującego miasto Koszalin oraz powiaty: koszaliński, kołobrzeski, szczecinecki, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński, wałecki i choszczeński.

"Jestem bardzo spokojny, bo mamy wspaniałą listę, to są naprawdę najlepsi z najlepszych, to są ludzie, którzy są sprawdzeni, to są doświadczeni samorządowcy, politycy, państwowcy, ale przede wszystkim też dobrzy ludzie" - ocenił Hoc.

Zaznaczył, że każdy z nich w swojej pracy opiera się na dewizie "Bóg, honor, Ojczyna, rodzina".

"Jesteśmy z tego dumni. Ja jako lekarz endokrynolog, jako polityk mam podwójną rolę, misję wobec pacjenta i wobec obywatela" - uzasadniał na swoim przykładzie, że na liście PiS przewodzi pojmowanie polityki "jako roztropnej troski o dobro ogólne".

"Naszym wyznacznikiem jest pokora, jeszcze raz pokora, jednocześnie ciężka praca na rzecz ogólnego, na rzecz obywateli. Zawsze jesteśmy blisko ludzi, blisko wyborców" - podkreślił Hoc.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który na liście do Sejmu zajmuje drugie miejsce, zaznaczył że za rządów PiS Pomorze Środkowe i okręg koszaliński "to jeden wielki plac budowy".

"Rozpoczęliśmy inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat, od pokoleń. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, dlatego wystawiamy tak mocną drużynę, by móc dokończyć te wszystkie inwestycje" - podkreślił Szefernaker.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zwróciła uwagę na to, że rząd PiS realizuje obietnice w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

"W naszym regionie pokazaliśmy też, że mogą równo rozwijać się i duże aglomeracje i małe miejscowości. I to dostrzeżenie małych miejscowości, gmin popegeerowskich jest symbolem naszych rządów" - mówiła Golińska.

