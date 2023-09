PiS: jeśli wróci Partia Tuska i PSL, znów zgodzą się na przymusowe relokacje

Jeśli wrócą, znów zgodzą się na przymusowe relokacje. Tylko PiS może powstrzymać Tuska - podkreślono w sobotnim spocie wyborczym PiS nawiązującym do polityków PO oraz paktu migracyjnego i zagrożenia związanego z napływem nielegalnych imigrantów do Polski.

W sobotę rano PiS zamieściło w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. Zacytowano w nim wypowiedź sprzed kilku dni wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego, który zapewnił: "Nikt nie chce, nie wymaga od nas, nie pyta nas o to, żeby w tej chwili przyjmować dziesiątki tysięcy migrantów. Nie ma tego problemu".

W spocie stwierdzono, że "Donald Tusk unika tego tematu w kampanii". "Dotąd nie odpowiedział, jak zagłosuje w referendum. Ale wsypali ich kumple. To wniosek, który złożyła grupa, do której należy PO i PSL. Debata o przyspieszeniu relokacji migrantów z Lampedusy już w przyszłym tygodniu w europarlamencie. Dlaczego politycy PO kłamią w kampanii, że nie ma takiego tematu? Dlaczego Tusk unika odpowiedzi? Czy chcesz po wyborach usłyszeć: +to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi+? +Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę+?" - mówi lektor w nagraniu.

Dodaje: "nie daj im się oszukać". "Jeśli wrócą, znów zgodzą się na przymusowe relokacje. Tylko PiS może powstrzymać Tuska" - podsumowuje lektor.