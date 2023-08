PiS, KO, Lewica i Trzecia Droga ujawniły kolejnych kandydatów do Sejmu i Senatu

W środę (23 sierpnia) PiS, KO, Lewica i Trzecia Droga zaprezentowały kolejnych kandydatów do Sejmu i Senatu w wyborach parlamentarnych.

Pierwsze miejsce na liście do Sejmu Trzeciej Drogi w woj. podlaskim ma szef Polski 2050 Szymon Hołownia. Liderką listy z okręgu 12. została posłanka KO Dorota Niedziela.

O mandat senatora z KO ubiega się ponownie Lidia Staroń. O mandat senatora w okręgu nr 86 walczyć będzie także wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk (PO), która jest kandydatką w ramach paktu senackiego.

Liderka listy Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu toruńskim to Joanna Scheuring-Wielgus. Kandydatem paktu senackiego w okręgu włocławskim będzie reprezentant Nowej Lewicy Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka.

Politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili kandydatów z okręgu nr 12

Politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili kandydatów startujących do wyborów parlamentarnych z okręgu nr 12, który obejmuje powiat chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki.

Liderką listy została tam posłanka Dorota Niedziela, na drugim miejscu jest poseł Marek Sowa, a na trzecim Joanna Jaworska-Nowak.

Politycy KO zachęcali w Chrzanowie do zaangażowania się w ogólnopolską akcję kontroli wyborów - to organizowana przez KO akcja obserwacji głosowania i liczenia głosów w wyznaczonych na 15 października wyborach parlamentarnych.

Trzecia Droga zaprezentowała kolejnych kandydatów do Sejmu i Senatu

Kandydatów do Sejmu i Senatu Komitetu Trzecia Droga (PSL, Polska 2050) z Suwalszczyzny zaprezentował w Suwałkach poseł PSL Stefan Krajewski. Pierwsze miejsce na liście w woj. podlaskim ma przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, drugie - obecny poseł Stefan Krajewski. Nazwiska i miejsca pozostałych kandydatów mają zostać zaprezentowane w ciągu kilku dni. Kandydatem na senatora z okręgu suwalsko-łomżyńskiego jest Cezary Cieślukowski z PSL - radny województwa podlaskiego, były wiceminister zdrowia i były wojewoda suwalski.

O mandat senatora w okręgu nr 86 (powiaty nidzicki, olsztyński, szczycieński i miasto Olsztyn) ubiega się ponownie senator Lidia Staroń (niezrzeszona). Zapowiadając swój start na środowej konferencji powiedziała, że jest "kandydatką niezależną, skuteczna i wiarygodną".

Posłanka PiS Iwona Arent poinformowała, że PiS chce wystawić w tym okręgu (86) lekarza Zbigniewa Purpurowicza - urologa, ordynatora w szpitalu miejskim w Olsztynie. Poinformowała, że jego kandydaturę działacze PiS z regionu zgłosili władzom krajowym. W poprzednich wyborach do Senatu w okręgu 86 PiS nie wystawiał swojego kandydata.

O mandat senatora w okręgu nr 86 walczyć będzie także wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk (PO), która jest kandydatką w ramach paktu senackiego.

Lewica przedstawiła kandydatów w okręgu toruńskim i wrocławskim

Liderka listy Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu toruńskim to Joanna Scheuring-Wielgus. Pytana w środę o to, jak Lewica chce uzyskać w tym okręgu wynik w okolicach 15 procent, który udało się jej uzyskać w 2019 roku przy zdecydowanie słabszych obecnie sondażach, odpowiedziała: "mamy przygotowaną bardzo dobrą kampanię. Wiemy, jak to zrobić i kiedy zrobić".

Kandydatem paktu senackiego w okręgu włocławskim będzie reprezentant Nowej Lewicy Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Włocławka.

Posłowie KO Aleksandra Gajewska i Arkadiusz Marchewka poinformowali o wynikach kontroli poselskiej, jaką przeprowadzili w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w związku z organizacją pikników promujących program 800 plus. Ich zdaniem pikniki, finansowane ze środków MRiPS, służą politykom PiS do promocji wyborczej siebie i organizowane były już po ogłoszeniu daty wyborów - i tym samym w czasie kampanii wyborczej.

Politycy KO wskazywali - po zapoznaniu się z kilkoma umowami - że organizacja jednego pikniku to koszt średnio około 100 tys. zł, organizacja 21 pikników kosztowała blisko 2,150 mln zł, a sama promocja wydarzeń to był koszt ponad 1,1 mln zł. Posłowie KO zapowiedzieli kolejne kontrole w MRiPS.