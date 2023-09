PiS: lata mijają, a Platforma się nie zmienia

Lata mijają, a Platforma się nie zmienia - podkreśla Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie wyemitowanym w niedzielę w mediach społecznościowych.

W niedzielę na platformie X (dawniej Twitter) opublikowany został nowy spot Prawa i Sprawiedliwości. Partia przypomina w nim wypowiedź z 2015 roku posła KO, b. rzecznika rządu PO-PSL Cezarego Tomczyka. Polityk PO pytany w jednej ze stacji radiowych o to, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć odpowiada: "Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy".

W spocie pokazana jest również wypowiedź innego polityka Platformy Obywatelskiej Artura Łąckiego z 2023 roku. Polityk w programie "Punkt Widzenia" w Polsat News pytany o to, co powinniśmy zrobić, jeśli za pół roku lub rok Unia Europejska poprosi Polskę o przyjęcie migrantów, odpowiedział: "Jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy. Jesteśmy na tyle silnym i bogatym krajem, że powinniśmy to zrobić".

Przytoczono również tytuł artykułu z portalu i.pl: "Niemiecki poseł z CDU: Polska może przyjąć pakt migracyjny, jeśli jesienią wygrają +moi polityczni przyjaciele+".

"Wszyscy wiemy jak to się skończy. Nie dopuśćmy do takich widoków w Polsce" - zaznacza lektor w nowym spocie PiS, w którym pokazano m.in. krótkie filmy z zamieszek w krajach zachodniej Europy.