PiS oczekuje, że Senat zajmie się uchwałami ws. reparacji i Jana Pawła II

PiS apeluje, aby Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajął się dwoma projektami uchwał - w sprawie odszkodowań od Niemiec oraz w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II - mówili we wtorek wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) oraz wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wicemarszałek Senatu i wiceminister spraw zagranicznych mówili na konferencji prasowej, że w Senacie wstrzymywane są prace nad dwoma projektami uchwał - w sprawie zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej, a także w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

Jabłoński zaznaczył, że Senat już 26 października ubiegłego roku przerwał prace nad uchwałą "wspierającą działania polskiego rządu w sprawie uzyskania od Niemiec zadośćuczynienia za szkody uczynione w czasie II wojny światowej".

"Senatorowie Koalicji Obywatelskiej i inni powoływali się na to, że nie znają treści noty dyplomatycznej, skierowanej przez rząd Polski do rządu Niemiec" - powiedział wiceszef MSZ.

Dodał, że not dyplomatycznych się nie ujawnia, tym niemniej w tym przypadku MSZ zdecydowało, aby zamieścić szczegółowy komunikat o tym, co znalazło się w treści noty, a także zaprosiło wszystkich parlamentarzystów, by przyszli do gmachu resortu i na miejscu zapoznali się z treścią noty.

"Z naszego zaproszenia skorzystała grupa senatorów, wszyscy są członkami klubu PiS, natomiast z zaproszenia nie skorzystał ani jeden senator Koalicji Obywatelskiej i innych klubów" - powiedział Jabłoński. "Ponieważ minął już długi czas, nie ma żadnego uzasadnienia, by nadal były blokowane prace nad uchwałą" - dodał.

Uchwała jest ważna, bo, jak zaznaczył wiceszef MSZ, "jeśli mówimy o zadośćuczynieniu dla Polski, to powinno to wszystkich łączyć". Jabłoński przypomniał, że niemal tożsama uchwała jak projekt senacki była głosowana w Sejmie i wówczas prawie cały klub KO ją poparł.

"Dlatego dużym zaskoczeniem dla nas było, że jak przyszło do procedowania uchwały w Senacie, prace zostały przez Platformę przede wszystkim zablokowane" - dodał wiceszef MSZ.

Stwierdził, że "w ocenie MSZ jest szczególnie istotne, aby ta uchwała została podjęta, bo ma ona być wyrazem jedności". "Z punktu widzenia skuteczności naszych działań byłoby bardzo ważne, aby taka uchwała została podjęta" - podkreślił wiceszef MSZ.

Wicemarszałek Pęk dodał, że podziela stanowisko, iż w tej sprawie "potrzebna jest jedność wszystkich organów państwa, w tym Senatu". "Dlatego nie rozumiem tej strategii schowania tej uchwały w biurku Komisji Ustawodawczej, to mi niestety przypomina najgorsze praktyki Senatu w tej kadencji, choćby związane z uchyleniem immunitetu marszałka Grodzkiego" - powiedział Pęk. Jego zdaniem "jeżeli PO nie chce reparacji, to niech ma odwagę to powiedzieć".

Według szefa senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego (Koło Senatorów Niezależnych), MSZ miało przesłać notę ws reparacji do senackiej kancelarii tajnej, ale dotąd tego nie zrobiło, stąd prace nad uchwałą nie postępują.

Wicemarszałek Senatu dodał, że PiS oczekuje, iż Senat zajmie się też drugim projektem uchwały - chodzi o złożony 16 marca projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Według Pęka uchwała jest bardzo podobna do przyjętej kilka dni wcześniej przez Sejm, a bardzo podobny projekt w Senacie złożyli także senatorowie PSL. Jednak - jak powiedział - marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie nadał biegu żadnemu z projektów.

"Odbieramy to jako po pierwsze lekceważenie, a po drugie jako próbę odroczenia procedowania tej uchwały nie wiem czy na następne posiedzenie, czy ad calendas greacas" - powiedział Pęk.

Zaapelował do marszałka Senatu, aby "skorzystał ze swoich uprawnień, bo to w jego gestii jest skierowanie tej uchwały na to posiedzenie Senatu".

Zdaniem Pęka "Polacy oczekują od Senatu, że taką uchwałę podejmie". Stąd zwrócił się do parlamentarzystów PO, z których wielu, jak stwierdził, wywodzi się ze wspieranej przez Jana Pawła II "Solidarności", by "okazali odrobinę odwagi cywilnej i moralnej oraz politycznej przyzwoitości". "Proszę, aby marszałek Grodzki skierował tę sprawę do procedowania na tym posiedzeniu Senatu" - apelował Pęk.

1 września ubiegłego roku zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował Mularczyk. Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych skierowaną do strony niemieckiej. Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".