PiS optymalizuje listy

Sztab partii rządzącej szacuje, że dzięki wyborczym roszadom może ona uzyskać nawet 10–12 mandatów więcej - podaje piątkowa "Rzeczpospolita", powołując się na swoje ustalenia.

"Sztab partii rządzącej szacuje, że dzięki wyborczym roszadom może ona uzyskać nawet 10-12 mandatów więcej - wynika z naszych ustaleń" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak oceniono, wśród przedstawionych przez PiS w czwartek "jedynkach" w poszczególnych okręgach widoczne są "geograficzne przetasowania i brak większych zaskoczeń, jeśli chodzi o same nazwiska na listach". "Nie podejmujemy nadmiernego ryzyka. Liczy się spójność" - mówi cytowany przez "Rz" polityk z klubu PiS.

"W najbliższych dniach - być może już w sobotę - partia Jarosława Kaczyńskiego pokaże kompletne listy we wszystkich okręgach wyborczych. Termin ich rejestracji mija 6 września. Do tego czasu możliwe są jeszcze zmiany, dlatego napięcie w PiS spadło po prezentacji +jedynek+, ale nie w pełni. Tłumacząc roszady, partia rządząca używa terminów +optymalizacja+ i +maksymalizacja+ wyniku. Zdaniem naszych rozmówców te personalne zmiany mają łącznie przynieść nawet 10 do 12 mandatów, ale to bardzo optymistyczny szacunek" - ocenia "Rzeczpospolita".